Nie chciał powiedzieć, ile zarabiał w państwowym banku po powrocie do klubu PiS. Teraz już wiemy

Lech Kołakowski do tej pory nie chciał ujawnić dziennikarzom, ile zarobił w Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacja ta znalazła się w oświadczeniu majątkowym obecnego wiceministra rolnictwa za 2021 rok.

O Lechu Kołakowskim głośno zrobiło się we wrześniu 2020 roku, gdy wraz z 14 posłami PiS, został zawieszony w prawach członka partii po głosowaniu, mimo dyscypliny partyjnej, przeciwko projektowi noweli ustawy o ochronie zwierząt, czyli tak zwanej piątki dla zwierząt. W listopadzie zostali oni przywróceni w prawach członków partii, jednak ostatecznie pod koniec listopada Kołakowski odszedł z klubu PiS i został posłem niezrzeszonym.

Tłumaczył potem, że powodem rezygnacji z członkostwa w klubie PiS była właśnie nowela ustawy o ochronie zwierząt, którą nazwał "bublem prawnym". Sytuacja zmieniła się latem 2021 roku. Na początku lipca prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński przywitał z powrotem w klubie posła Lecha Kołakowskiego, jako członka Partii Republikańskiej. Przy okazji transferu głośno zrobiło się także o posadzie, którą Kołakowski otrzymał w Banku Gospodarstwa Krajowego - tuż po powrocie do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Poseł został zatrudniony jako doradca prezesa zarządu BGK.

Z informacji mediów wynikało, że Lech Kołakowski z pracy w banku odszedł wraz z końcem listopada 2021 roku. Oznaczałoby to, że funkcję w BGK pełnił około pięć miesięcy. Od grudnia trafił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie jest sekretarzem stanu. Jest też pełnomocnikiem rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.