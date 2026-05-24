Cel osiągnięty. Nowa zbiórka Łatwoganga zebrała już 12 milionów złotych

Po oszałamiającym sukcesie ostatniej zbiórki - w którą zaangażowali się celebryci i artyści z całej Polski, która w dziewięć dni zebrała ponad ćwierć miliarda złotych - Łatwogang ruszył z kolejną inicjatywą. Tym razem prowadzi relację na żywo z podróży rowerem przez całą Polskę, z Zakopanego do Gdańska. W trakcie tego streama również trwa zbiórka charytatywna. Środki mają trafić do Maksa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną - dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD), która powoduje u 8-latka stopniowy i nieodwracalny zanik mięśni.

Licznik zbiórki przed godziną 9 przekroczył 12 milionów złotych - te środki są potrzebne na przeprowadzenie terapii Maksa w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pieniądze zbierane są na Adasia, który również cierpi na DMD. W tym przypadku wymagana suma to 3,5 miliona złotych.

"To jedyna szansa dla niego. Inne dostępne w Polsce terapie nie są w stanie zatrzymać choroby. Koszt leczenia to niemal 16 milionów złotych. Dzięki ogromnej determinacji rodziców i wsparciu dobrych ludzi, na zbiórce Adasia jest już ponad 11 milionów! Niestety wciąż brakuje ok. 3,5 miliona, a kończy się czas..." - czytamy w opisie zbiórki. "Pomogliśmy już Maksowi. Teraz pomóżmy także Adasiowi"

Podróż przez całą Polskę

Łatwogang w niedzielę rano przejeżdżał przez powiat toruński w woj. kujawsko-pomorskim. Od startu pokonał już około 500 kilometrów w nieco ponad 39 godzin. W niedzielę rano na kontach zbiórki było już 12 mln zł. Kwota ta, została osiągnięta, gdy influencer miał postój na stacji benzynowej w Toruniu.

Korespondent PAP rozmawiał z Piotrem w okolicach Suchatówki. Łatwogang zapewnił, że ma "bardzo dużo siły".

- Mamy wyrozumiałą ekipę. Chłopaki jadą ze mną (rowerzyści, którzy dołączyli do influencera - red.). Gdyby nie oni, to już dawno bym nie jechał. Są niesamowici. Niektórzy z nich mają w nogach po 300-400 km - powiedział.

Dodał, że ma za sobą ciężką noc. - Musiałem sobie przysnąć. Postawiliśmy na krótki sen, żeby jak najszybciej dotrzeć - wyjaśnił.

- Nie spodziewałem się, że wokół tego wszystkiego będzie aż taki szum, ale bardzo się z tego cieszę. Im więcej pomocy, tym lepiej. To pokazuje, jak wspaniałym narodem jesteśmy i jak bardzo chcemy pomagać - powiedział.

Przed godz. 1 w nocy Łatwogang zrobił pierwszą od startu, półgodzinną przerwę na sen. Kolejną, nieco dłuższą, miał między godz. 5 a 6. Zasnął w samochodzie technicznym, który jedzie z nim od Zakopanego. Influencer w nocy wielokrotnie mówił, że jest zmęczony, ale "ciśnie" dla Maksa.

Na trasie, również w nocy, na poboczach ustawiają się jego widzowie, którzy biją mu brawo, pozdrawiają go i chcą zrobić sobie zdjęcie z twórcą internetowym.

- To bardzo miłe, że jest tyle osób. Czasami pojawia się wzruszenie - powiedział PAP.

Nowa akcja Łatwoganga

"Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dalej mnie lubicie. Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł" - zapowiadał Łatwogang w nagraniu na Instagramie. "W dużym skrócie: postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa" - ogłosił w czwartek Łatwogang.

Jak wyjaśnił, Maks jest to 8-letni chłopiec, którego dotknęła choroba powodująca zanik mięśni. Na jego leczenie potrzeba aż 12 milionów złotych. "Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję, i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego" - zapowiedział.

W filmie zapowiadającym akcję Łatwogang podał link do zbiórki na Maksa. "(...) wiem, że miałem zrobić jak najdłuższą przerwę medialną, ale po prostu wpadłem na pomysł, który uważam za dobry i wiem, że może pomóc komuś uratować życie, dlatego go realizuję jak najszybciej. Z góry dziękuję każdej osobie, która wpłaci i do zobaczenia" - czytamy w opisie filmu.

Zgodnie z zapowiedzią w piątek, 22 maja, o godzinie 16 wyruszył z Zakopanego. Trasa do Gdańska ma mu zająć około 40 godzin. Akcja, podobnie jak ostatnim razem, jest transmitowana na jego kanale.

