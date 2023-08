Ostrzeżenie przed zabawką z popularnej bajki

czytaj dalej

Gospodarka Wielkiej Brytanii hamuje. Produkt krajowy brutto (PKB) nie osiągnie poziomu sprzed pandemii prawdopodobnie do jesieni 2024 roku - wynika z najnowszych prognoz think tanku National Institute of Economic and Social Research (NIESR). Problemem pozostanie też wysoka inflacja, która wywołała kryzys kosztów utrzymania.