Polacy ruszyli po "gałęziówkę". Hit sprzedaży Lasów Państwowych

Bez szans na wzrost

"Nie ścięliśmy więcej drzew, a bardziej efektywnie je wykorzystaliśmy"

- Wieloletnia praktyka w tym wypadku jest taka, że zainteresowani sami układają je w stosy do pomiaru. Dzięki temu to drewno jest bardzo tanie. Leśnik stos mierzy i wycenia. Przeciętnie 1 metr sześcienny kosztował tylko 31 złotych netto (są lokalne różnice) - wyjaśnił. Wyjaśnił, że gałęzie opałowe mogą mieć 7 cm grubości w grubszym końcu, a przez to zaliczane są do drewna małowymiarowego, którego pozyskanie nie jest objęte planowaniem w planach urządzenia. - Majowe wytyczne dyrektora Lasów Państwowych miały na celu udostępnienie jak największej liczby powierzchni, gdzie drewno z gałęzi można było pozyskać. Nie ścięliśmy więcej drzew, a bardziej efektywnie je wykorzystaliśmy. Do końca sierpnia sprzedaliśmy o 46 procent więcej takiego drewna niż do końca sierpnia 2021 roku. Było to 545 tysięcy metrów sześciennych" - poinformował Michał Gzowski. Przedstawiciel dodał, że większa sprzedaż dotyczy także - już przygotowanego przez nadleśnictwa - grubszego drewna opałowego (pow. 7 cm), które kosztuje średnio 120 złotych za metr sześcienny.