"Dzisiaj zawieszamy program". Ministrowie o laptopach dla uczniów

Dzisiaj zawieszamy program "Laptop dla ucznia", żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program "Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony - poinformował w czwartek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas wspólnej konferencji z ministrą edukacji Barbarą Nowacką. Dodał, że "wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu na zakup laptopów w ramach programu 'Laptop dla ucznia' doszło do naruszenia przepisów karnych" i zapowiedział skierowanie doniesienia do prokuratury w tej sprawie. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński napisał w mediach społecznościowych, że "przetarg na laptopy był objęty tarczą antykorupcyjną CBA".

Przetarg na zakup laptopów w ramach programu "Laptop dla ucznia" realizowano od października 2022 roku. - Wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych, mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym - bo takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy - zostanie złożone doniesienie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy okazji tego przetargu - mówił podczas piątkowej konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica).

- Nie będziemy nic ukrywali, tylko wszystko będziemy w tej sprawie ujawniali. Koniec z kłamstwami, opowieścią o tym, że program był dobrze przygotowany, pieniądze zabezpieczone - dodał.

"Laptop dla ucznia" zawieszony

Gawkowski mówił też o "dobrych informacjach". - Pomimo tego, że były błędy, że program "Laptop dla ucznia" nie może być kontynuowany w takiej formule, to chcemy uzdrowienia tego programu. Chcemy nowych formatów, które będą dawały przestrzeń, że uczniowie będą zagospodarowani kompleksowo - tłumaczył wicepremier.

Szef MC zapowiedział uruchomienie programu "Cyfrowy uczeń". - Uzgodniony i w części już międzyresortowo omówiony był z panem ministrem finansów, panem (Andrzejem) Domańskim, który podobnie jak my, uważa, że takie programy powinniśmy kontynuować, ale robić to mądrze, zgodnie z prawem i bez perspektywy, która oznacza, że trzeba coś zgłaszać do prokuratury - podkreślił Krzysztof Gawkowski.

Jednocześnie minister ogłosił zawieszenie programu "Laptop dla ucznia". - Dzisiaj zawieszamy program "Laptop dla ucznia", żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program "Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans, gdzie laptopy nie będą czasami wykorzystywane do tego, żeby były zastawiane w lombardach, gdzie każdy będzie miał świadomość, że może swoje urządzenie zabrać do szkoły - zapowiedział Gawkowski.

Jak podkreślił, "to odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej".

W kontekście "Cyfrowego ucznia" Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę, że najważniejsze jest skonstruowanie programu, który będzie stanowił plus dla ucznia, rodzica i nauczyciela. - Tylko takie zestawienie spraw jest szansą na to, że będziemy mogli powiedzieć o tym, że wykorzystujemy pieniądze z Unii Europejskiej rzeczowo i celowo, a nie przeznaczamy je na wsparcie kampanii wyborczej - podkreślił wicepremier.

Zgodnie z zapowiedziami, program "Cyfrowy uczeń" ma zostać uruchomiony w 2025 roku. Wicepremier wyjaśnił, że to oznacza, że czwartoklasiści we wrześniu 2024 roku nie otrzymają laptopów. Ministrowie byli dopytywani, czy to oznacza, że tacy uczniowie otrzymają laptopy w piątej klasie szkoły podstawowej.

- Nie nadużywałabym słowa laptopy. Chcemy z panem ministrem, żeby to był sprzęt, który będzie wynikał ze strategii, przemyślany, dostosowany do potrzeb uczniów. Żaden rocznik nie zostanie poszkodowany, to jest nasza jasna deklaracja - odpowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka (KO).

"Program, który polega wyłącznie na rozdaniu laptopów, nie wyrównuje szans"

Nowacka wytłumaczyła, że program "Cyfrowy uczeń" będzie "naprawiał sytuację związaną z programem 'Laptop dla ucznia' oraz będzie przebadany przez ekspertów".

- Do końca czerwca wraz z ekspertami z Instytutu Badań Edukacji i po konsultacjach, przygotujemy spójną strategię, która też pozwoli nam rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla tego programu - powiedziała.

Podkreśliła, że wraz z resortem cyfryzacji będą realnie wyrównywać szanse cyfrowe młodzieży. - Program, który polega wyłącznie na rozdaniu laptopów niestety nie wyrównuje szans - dodała.

- Opracujemy programy powiązane z programami nauczania - powiedziała. Zaznaczyła, że te programy doprowadzą do odciążenia tornistrów młodych oraz będą powiązane z procesem edukacyjnym, zapewnią bezpieczeństwo w sieci oraz higienę cyfrową. - To są naprawdę ważne z perspektywy edukacji młodego człowieka w XXI w. wyzwania - podkreśliła.

- Program cyfrowy uczeń to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu - powiedziała.

Cieszyński: przetarg na laptopy objęty tarczą CBA

Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński napisał w mediach społecznościowych po konferencji prasowej, że "przetarg na laptopy był objęty tarczą antykorupcyjną CBA". "Informacja o zawiadomieniu do prokuratury bez jakichkolwiek szczegółów i uprawdopodobnienia zarzutów to brutalna walka polityczna" - przekazał. "Dla jasności - przetarg przeprowadzało Centrum Obsługi Administracji Rządowej, jednostka, która każdego roku kupuje tysiące sztuk sprzętu na potrzeby rządu i jednostek podległych" - dodał.

