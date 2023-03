Laptopy nie tylko dla uczniów ze szkół publicznych. Rząd wyjaśnia

Premier Mateusz Morawiecki w styczniu br. zapowiedział, że począwszy od września tego roku, wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy. Interpelację do premiera w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów skierowali posłowie Porozumienia. "Niestety brak regulacji ustawowej w tym zakresie stwarza wiele kontrowersji, niepokoju, a przede wszystkim pytań. Nie tylko u samych zainteresowanych, tj. w jakiej formie i na jakiej podstawie sprzęt zostanie przekazany, ale również samorządowców, dyrektorów szkół czy samych nauczycieli dla których może - choć nie musi, ale tego nie wiemy - wiązać się to ze zwiększeniem obowiązków" - napisali parlamentarzyści.

Laptopy dla czwartoklasistów - koszt

Jak wyjaśnił, inwestycja obejmuje zakup co najmniej 465 tys. dodatkowych przenośnych komputerów z niezbędnym oprogramowaniem dostarczonych do szkół do użytku nauczycieli i co najmniej 735 tys. dodatkowych przenośnych komputerów z niezbędnym oprogramowaniem dostarczonych do szkół do użytku uczniów.