Laptopy dla czwartoklasistów. Znamy listę dostawców

Minister wyjaśnił, że firmy zaoferowały "kilkanaście modeli różnych producentów". - Widać, że element konkurencyjności jest tutaj widoczny, co bardzo nas cieszy. Przypomnę, że ostateczne ceny laptopów i wykonawców w każdym z 73 wyznaczonych regionów, poznamy w lipcu – zaznaczył cytowany w komunikacie Cieszyński.

"Na zakup 394 tys. 346 laptopów przeznaczymy ponad 1 mld 182 mln i jest to największy tego typu przetarg w Europie. Zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych w Polsce ze szkół publicznych i niepublicznych. Program wyposażania w laptopy uczniów klas IV powinien zostać w szkołach na stałe" - napisało MC.

- Nowoczesny sprzęt powinien być stałym elementem polskiego systemu oświaty. Najlżejszy laptop, który został zaoferowany przez firmy, które przystąpiły do przetargu, waży zaledwie 1,4 kilograma. Dla nas, dorosłych, to nie jest najważniejsze kryterium, ale jeśli mówimy o dzieciach, musimy brać je pod uwagę - stwierdził minister.

Resort wyjaśnił, że "laptopy, które trafią do dzieci, będą objęte gwarancją producenta na 36 miesięcy".

Laptopy dla czwartoklasistów - lista dostawców

MC wskazało firmy, które mogą przystąpić do podpisania umów ramowych. Oto lista:

Nazwa producenta: HP Inc. Model urządzenia: ProBook 440 G9.

8. Konsorcjum firm: Integrated Solutions sp. z o. o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01- 207 Warszawa), MAXTO ITS sp. z o.o. (z siedzibą w Modlniczce przy Willowej 87, 32-085 Modlniczka), COMPUTEX sp. z o. o. spółka komandytowa (z siedzibą w Warszawie przy ul. Mroźnej 27, 03-654 Warszawa),

10. MDP Polska ITS Sp. z o.o. (ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa),

11. Konsorcjum firm: SUNTAR Sp. z o. o. (Boya-Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów), Egida IT Solutions Sp. z o.o. (ul. Gen. Józefa Zajączka 32, 01-510 Warszawa),

Ustawa o laptopach

Sejm zdecydował w głosowaniu o skierowaniu do komisji projektu ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa.

Tym samym projekt, autorstwa posłów PiS, został skierowany do dalszych prac do sejmowej Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Sejm w głosowaniu zobowiązał komisję do przedstawienia sprawozdania jeszcze na tym posiedzeniu izby.