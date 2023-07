Laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli. Jest podpis prezydenta

Laptopy dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych

Zgodnie z zapisami ustawy wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów ma polegać na wyposażeniu - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - w laptopy uczniów klas czwartych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie czwartej szkoły podstawowej. Organem właściwym do udzielania wsparcia będzie minister właściwy do spraw informatyzacji, czyli minister cyfryzacji.