Polacy na L4 przez blisko 300 milionów dni. ZUS podał dane za 2022 rok

czytaj dalej

Z punktu widzenia branży turystycznej rozłożenie rozpoczęcia i końca wakacji w poszczególnych regionach na wzór ferii zimowych byłoby korzystne - przyznał wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Zastrzegł, że nie jest to projekt priorytetowy, natomiast wymaga szerokiego rozpatrzenia. Poinformował, że do Ministerstwa Edukacji trafiło pismo, by przeanalizowano taką możliwość.