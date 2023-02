Zmiana kwoty wolnej od zajęcia przez komornika. Banki wyjaśniają

Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego - na przykład przez komornika czy fiskusa - w pierwszej połowie 2023 roku wynosi 2617 złotych i 50 groszy - podał PKO BP. Od lipca wzrośnie do 2700 złotych. Jak wyjaśnił mBank, ma to związek z podwyżką minimalnego wynagrodzenia.

"Kwota wolna to wysokość środków, do której możesz wypłacić swoje pieniądze, gdy masz zajecie egzekucyjne" - wytłumaczył mBank. Wskazał też, że jeśli rachunek zajął organ egzekucyjny - np. komornik, urząd skarbowy, ZUS, to przesyła do banku zawiadomienie i wskazuje kwoty zobowiązania, które zajął na rachunku.