Kosiniak-Kamysz o wyższej kwocie wolnej od podatku: będzie

Kosiniak-Kamysz o kwocie wolnej od podatku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sxc.hu

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- Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i na tym pracuje minister (finansów i gospodarki Andrzej - red.) Domański - stwierdził Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Arletą Zalewską.

- My jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę - dodał.

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Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Wśród stu konkretów na pierwsze sto dni rządów Koalicja Obywatelska pod punktem czwartym zamieściła wpis: "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6 tys. zł brutto (także na działalności gospodarczej) i osoby pobierające emeryturę do 5 tys. zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów".

Blisko trzy lata od kampanii wyborczej ta obietnica nadal pozostaje na papierze. Pierwotnie podwyżka kwoty wolnej miała wejść w życie z początkiem 2025 roku, potem była mowa o połowie roku, potem o styczniu 2026. Latem ubiegłego roku w "Faktach po Faktach" w TVN premier Donald Tusk przyznał, że nawet w 2027 roku z podwyższeniem kwoty wolnej do 60 tys. zł mogą być problemy.

Donald Tusk o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku (wypowiedź z lipca 2025 r.) Źródło: TVN24

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W marcu bieżącego roku minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że kwota wolna jednak w 2027 roku może zostać podniesiona. Ostatni sygnał z resortu finansów na temat obniżenia PIT wyszedł pod koniec maja.

"Ministerstwo Finansów podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnego poziomu 30 000 zł do 60 000 zł stanowi element rządowych planów legislacyjnych" - przekazał wówczas wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską.

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Jednak zaznaczył, że "deklaracja ta pozostaje aktualna, przy czym realizacja tej obietnicy zależy w dużej mierze od stanu finansów publicznych oraz uwarunkowań zarówno krajowych, jak i międzynarodowych". To w praktyce oznaczało, że w kwestii podwyższenia kwoty wolnej nadal nic konkretnego się nie dzieje, bo na taki ruch w budżecie nie ma pieniędzy.

Kluczowa propozycja koalicji

Czy tym razem będzie inaczej? Zapytany o to, czy reforma zostanie wprowadzona z początkiem przyszłego roku, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "tak by było najlepiej".

Wicepremier podkreślił, że projekt ten jest bardzo istotny dla koalicji rządzącej.

- Myślę, że poniesiemy wszyscy, na czele z największą partią koalicyjną, bardzo duży koszt, jeżeli ta propozycja nie zostanie uchwalona, bo ona konsumuje kilka punktów programowych z naszej umowy - ocenił Kosiniak-Kamysz. Chodzi między innymi o obiecywane przez PSL w trakcie kampanii zniesienie podatku dochodowego dla osób pobierających najniższe emerytury.

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Podniesienie kwoty wolnej oznaczałoby, że osoby płacące PIT zapłaciłyby niższy podatek. W przypadku osoby zarabiającej na etacie 6 tys. zł brutto uzysk wyniósłby ok. 290 zł miesięcznie. Osoby zarabiające 7 - 14 tys. zł zyskałyby po około 300 zł netto miesięcznie.

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Gigantyczny koszt podwyżki kwoty wolnej

Do dzisiejszej deklaracji Kosiniaka-Kamysza nie odnieśli się na razie przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Z publikowanych wcześniej przez resort szacunków wynika, że podwyższenie kwoty wolnej do zapowiadanego w kampanii wyborczej poziomu uszczupliłoby dochody budżetu państwa z tego podatku o 55,9 mld zł.

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To 12 razy więcej niż koszt programu CPN, czyli trwających od kwietnia do końca czerwca znaczących obniżek podatku VAT i akcyzy od paliw samochodowych i prawie tyle samo, ile kosztuje program 800 plus. Tymczasem system finansów publicznych zmaga się z wysokim deficytem (123,7 mld zł po czerwcu) i rosnącym długiem publicznym.