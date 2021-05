Ustawa podwyższająca kwotę wolną od podatku. Premier podaje termin

Premier wskazał, że po zmianach kwota wolna od podatku w Polsce będzie wyższa niż we Francji, Hiszpanii, we Włoszech czy w Danii.

15 maja w Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład , czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, a którego fundamenty to m.in. 7 procent PKB na zdrowie, podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz zmiany w składce zdrowotnej.

"Podatkowe fair play"

- W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód przechowania tej największej wartości, jaką są polscy pracownicy - dodał.

- Nowe wyjście po pandemii wymaga planu i my ten plan mamy - zadeklarował Morawiecki. - To jest Polski Ład, w obszarze wsparcia firm to jest podatkowe fair play. Wszyscy zgadzamy się, że podatki muszą być niskie i one będą jedne z najniższych w UE, ale wiemy też, że one muszą być sprawiedliwe - zaznaczył premier. - Wiemy też, że bez wsparcia państwa nie urosłyby takie potęgi, jak firmy francuskie, niemieckie czy włoskie. Każdy, kto zna biznes, doskonale wie, jak państwo pomaga - stwierdził.