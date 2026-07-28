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Wyższa kwota wolna od podatku. Ministerstwo przedstawiło nowe wyliczenia

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Kosiniak-Kamysz o kwocie wolnej od podatku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: andagraf/Shutterstock
W 2027 roku podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych kosztowałoby budżet 58,6 miliarda złotych. Z kolei koszt podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych wyniesie 11,6 miliarda złotych - wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów.

"Aktualnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace analityczne dotyczące różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej. Dla budżetu państwa koszt podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł w 2027 r. to 58,6 mld zł. Koszt podniesienia progu podatkowego do 140 tys. zł w 2027 r. to 11,6 mld zł. W przypadku wprowadzenia obu tych reform łączny koszt w 2027 r. to 70,2 mld zł" - przekazał resort finansów.

Jednym z punktów w programie Koalicji Obywatelskiej w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi było podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

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Prace nad podwyżką kwoty wolnej

O podwyższeniu kwoty wolnej od podatku mówił w ubiegłym tygodniu na antenie TVN24 prezes PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Na pytanie, czy w obecnej kadencji Sejmu będzie wyższa kwota wolna od podatku, odpowiedział: "Tak. Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister Domański".

- Wszyscy - na czele z największą partą koalicyjną - poniesiemy bardzo duży koszt, jeżeli ta propozycja nie zostanie uchwalona, bo ona konsumuje kilka punktów programowych z naszej umowy, również emeryturę bez podatku, na czym nam bardzo zależy - dodał wtedy.

Wyższy drugi próg podatkowy

Na pytanie, czy możliwe jest również podwyższenie drugiego progu podatkowego, Kosiniak-Kamysz odparł, iż "przyjmowałby całościowe rozwiązanie, nie dzieliłby jednego z drugim".

W 2025 roku ponad 2,4 miliona osób przekroczyło drugi próg podatkowy, który wynosi 120 tys. zł, i musiało zapłacić wyższą stawkę podatku dochodowego, wynoszącą 32 procent. Stawka dla dochodów poniżej progu wynosi natomiast 12 procent.

Źródło: PAP
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Tagi:
Kwota wolna od podatkuMinisterstwo Finansów
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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