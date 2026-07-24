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Co z kwotą wolną od podatku? Na stole są "różne warianty"

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Prof. Orłowski o kwocie wolnej od podatku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ministerstwo Finansów analizuje różne wersje zmian parametrów skali podatkowej - przekazał resort. Przedstawiciele władz zapewniają, że reforma - będąca jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej - zostanie przyjęta.

"Aktualnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace analityczne dotyczące różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej" - przekazało PAP biuro prasowe resortu, w odpowiedzi na pytane, czy w ministerstwie trwają obecnie prace dotyczące możliwości podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz waloryzacji drugiego progu podatkowego.

W 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska przedstawiła swój program wyborczy "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Jednym z punktów przedstawionych w programie było "podniesienie kwoty wolnej od podatku - z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów". Niemal trzy lata później obietnica ta wciąż nie została zrealizowana.

Zmiana kwoty wolnej od podatku "jeszcze w tej kadencji"

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna pytany w czwartek w Radiu Zet, czy jest zielone światło premiera Donalda Tuska na podniesie kwoty wolnej od podatku, odparł: - Tak, wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie. Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak.

>>> Prof. Orłowski: minister finansów nie jest w stanie zablokować presji politycznej

Jego zdaniem KO nie wygra następnych wyborów, jeśli nie będzie "realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań i obietnic wyborczych jak ta". - My musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych - powiedział. Dopytywany, jak ma przebiegać realizacja tego zobowiązania, senator stwierdził, że "nie musi to być od razu 60 tys. zł". - Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz: będzie realizacja obietnicy

O podwyższeniu kwoty wolnej od podatku mówił też w środę na antenie TVN24 szef PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister (finansów i gospodarki) Andrzej Domański - powiedział Kosiniak-Kamysz. - My (PSL) jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę - dodał.

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Kosiniak-Kamysz o kwocie wolnej od podatku
Źródło: TVN24

Minister Domański tłumaczył w ub. roku, że "w 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna". Podkreślał jednocześnie, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad możliwością wprowadzenia tego rozwiązania. Przypomniał, że koszt podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł z obecnych 30 tys. zł to 54 mld zł.

Źródło: PAP
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Tagi:
Kwota wolna od podatkuMinisterstwo FinansówGrzegorz SchetynaWładysław Kosiniak-Kamysz
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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