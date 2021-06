Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Co trzeba wiedzieć

Od czwartku osoby przyjeżdżające do Polski z państw Unii Europejskiej lub ze strefy Schengen obowiązują inne zasady zwalniania oraz skracania kwarantanny wjazdowej niż podróżnych przyjeżdzających z pozostałych państw świata - przypomina w komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny. Dotyczy to również zasad zwalniania z kwarantanny dzieci do 12. roku życia.

- 21 państw Unii Europejskiej. Są to : Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy - 5 krajów UE, które nie należą do strefy Schengen. Są to: Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Cypr i Irlandia - 4 krajów, które należą do strefy Schengen, ale nie należą do UE. Chodzi o Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Lichtenstein.