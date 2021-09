Złoty pod presją po wypowiedziach szefa NBP

W poniedziałek rano złoty traci do głównych walut. Około godz. 11.00 jedno euro kosztowało 4,51 zł, a za dolara trzeba było zapłacić 3,81 zł.

"Złoty, który ostatnie dni zaliczył do bardzo udanych już na starcie nowego tygodnia napotyka na trudności w dalszej aprecjacji. Źródłem ostrożności są bowiem wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, w których przypomniane są - budowane między innymi na początku tego roku - stwierdzenia o niekorzystności aprecjacji złotego dla gospodarki" - zwrócili uwagę w poniedziałkowym raporcie ekonomiści Banku Millennium.

Adam Glapiński o inflacji

W udzielonym PAP Biznes wywiadzie prezes NBP Adam Glapiński powiedział m.in., że NBP nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji i w razie pojawienia się określonych przesłanek jest gotowy na wycofanie akomodacji monetarnej. Ale na razie, biorąc pod uwagę naturę szoków inflacyjnych i pandemiczną niepewność, byłoby to bardzo ryzykowne.

- Najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, jak będzie się kształtowała w przyszłym roku koniunktura, jaki będzie rynek pracy i jak to będzie wpływało na procesy inflacyjne. Jeśli koniunktura będzie nadal bardzo dobra, sytuacja na rynku pracy pozostanie korzystna, a inflacja będzie przekraczała cel inflacyjny NBP, wówczas zasadne stanie się wycofanie akomodacji monetarnej. Na razie, biorąc pod uwagę naturę szoków podbijających inflację, a jednocześnie bardzo wysoką niepewność dotyczącą dalszych losów pandemii i koniunktury, zacieśnienie polityki pieniężnej byłoby to bardzo ryzykowne - powiedział Glapiński.