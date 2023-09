Euro i dolar najdroższe od wiosny, frank na najwyższych poziomach od blisko roku

Wtorek jest kolejnym dniem mocnego osłabiania się złotego wobec głównych walut. Drożeją euro, dolar, funt brytyjski i frank szwajcarski. Bartosz Sawicki z cinkciarz.pl. porównuje skalę przeceny polskiej waluty do panicznych reakcji na największe szoki minionych lat: wybuchu pandemii czy napaści Rosji na Ukrainę.

We wtorek przed godziną 10.00 za euro trzeba zapłacić 4,67 zł, za dolara - 4,36 zł, za franka szwajcarskiego - 4,89 zł, a za funta brytyjskiego - 5,44 zł.

Dolar i euro są najdroższe od kwietnia, a frank szwajcarski od października. Funt na zbliżonych do dzisiejszego poziomach znajdował się w grudniu.

Mocne osłabienie

"Kursy głównych walut od początku września podniosły się o kilka procent. Lwia część znaczącej przeceny złotego to pochodna szokującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która wbrew wcześniejszym sugestiom prezesa NBP, rozpoczęła cykl obniżek stopy referencyjnej ostrym ruchem, tnąc koszt pieniądza z 6,75 do 6,0" - tłumaczy Bartosz Sawicki z cinkciarz.pl.

"Ostatnia wyprzedaż złotego może być już porównywana do panicznych reakcji na największe szoki minionych lat: wybuch pandemii czy napaść Rosji na Ukrainę. Szans na poprawę kondycji złotego należy upatrywać przede wszystkim w czynnikach o charakterze globalnym" - ocenia analityk.

Jest przestrzeń do dalszego osłabienia?

"Obraz notowań EUR/PLN pozostaje stabilny tj. kurs oscyluje wokół poziomu 4,64, oczekując na nowe impulsy tj. bardziej wyraźne ruchy eurodolara. Te z kolei generować będzie najprawdopodobniej dopiero czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Obarczone jest one niepewnością co do możliwej decyzji, stąd potencjalnie rodzić będzie zmienność notowań" - napisano w porannym raporcie Banku Millennium.