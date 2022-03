Złoty lekko się osłabia

W piątek złoty lekko osłabia się w stosunku do głównych walut. Przed godziną dziesiątą euro kosztowało 4,70 złotego, dolar - 4,24 złotego, funt - 5,58 złotego, a frank szwajcarski - 4,54 złotego. - Kto przed dwoma tygodniami żałował, że nie posiada ekspozycji na obce waluty, teraz dostaje od rynku pierwszą okazję do jej uzupełnienia - uważa Tomasz Gessner z Exeria.com

Kurs walut 18.03.2022 - euro, dolar, frank, funt

Komentarze

Ekspert zauważył, że jeżeli spojrzymy na wykres indeksu złotego, ostatnia korekta podprowadza rynek do okolic zbliżonych do punktu startowego. "Jest to też jednocześnie opór, a trend w długim terminie jest chyba bezdyskusyjny. Kto zatem przed dwoma tygodniami żałował, że nie posiada ekspozycji na obce waluty, teraz dostaje od rynku pierwszą okazję do jej uzupełnienia" - dodał.