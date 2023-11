Euro nie było tak tanie od trzech lat

W czwartek polska waluta kolejny dzień umacniała się wobec euro, do poziomu 4,37 i osiągnęła 3-letnie minimum na kursie EUR/PLN. Zdaniem ekonomistów, otoczenie pozostanie sprzyjające dla złotego, co może oznaczać dalsze umacnianie się polskiej waluty.

W czwartek po godzinie 17 euro kosztowało około 4,37 zł, dolar 4,02 zł, frank szwajcarski 4,53 zł, a funt brytyjski 5,00 zł.

- Miesiąc temu czynniki krajowe mocno wsparły notowania polskiej waluty, a w ostatnich dniach dołożyło się do tego osłabienie dolara. Mamy teraz do czynienia z odpływem kapitału od amerykańskiej waluty do aktywów z rynków wschodzących - powiedział PAP Biznes Rafał Sadoch, analityk rynku FX BM mBanku.

Jego zdaniem, bardzo silna przecena dolara, która nastąpiła po słabszych od oczekiwań danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, w wyniku czego pojawiło się przekonanie o możliwości obniżek stóp procentowych w USA, spowodowało zejście kursu EUR/PLN na poziomy najniższe od trzech lat, czyli ok. 4,37.

- Okolice 4,36 to minima z 2020 roku, jeśli pokonamy ten poziom, to otwiera się przestrzeń do dalszych spadków - powiedział analityk.

Wpływ zmiany retoryki RPP

Dodał, że na notowania złotego, mocniej od analizy technicznej będą wpływać kwestie fundamentalne.

- W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej wyraźnie zmieniła swoją retorykę i powiedziała, że obecnie nie ma co liczyć na obniżki stóp procentowych. W Polsce nie mówimy jeszcze o podwyżkach, ale gdyby tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona i gdyby inflacja on nowego roku wystrzeliła, to możliwy byłby taki scenariusz. Tym bardziej, że NBP przy obecnym układzie władzy będzie bardziej restrykcyjny niż dotychczas w kwestii polityki pieniężnej - powiedział Rafał Sadoch.

Stopa referencyjna NBP PAP

- Te wszystkie elementy sprzyjają złotemu i nie spodziewam się, by ogólny trend mógł w najbliższym czasie ulec odwróceniu. Oczywiście możemy widzieć jakieś odreagowanie, bo jesteśmy po bardzo mocnym ruchu na złotym, natomiast w perspektywie średnio- czy długoterminowej widziałbym przestrzeń do dalszego umocnienia naszej waluty. Jeśli chodzi o kurs USD/PLN, to poziom poniżej 4 do końca tego roku nie powinien nikogo dziwić - dodał.

