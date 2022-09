5 złotych za dolara i franka. Kolejny dzień słabego złotego

Kurs euro, dolar, frank, funt - 28.09.2022

"Mamy do czynienia ze zjawiskiem związanym z emocjami"

Sytuację na rynku walutowym komentowali we wtorek wieczorem ekonomiści na antenie TVN24 BiS. - Złoty tracił mocniej w stosunku do dolara i franka szwajcarskiego niż w stosunku do euro. Euro w stosunku do dolara też się troszkę osłabiało, chociaż znacznie mniej. Waluty innych krajów regionu straciły trochę mniej niż złoty, na przykład forint czy korona czeska. To każe sądzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem związanym z emocjami, które nie są czysto ekonomiczne, czyli lękami, wiadomo, że gdy dzieje się coś złego, gdy inwestorzy obawiają się gwałtownych wstrząsów, to wycofują się z aktywów, które uważają za bardziej ryzykowne, uciekają do bezpieczeństwa. Za takie uważa się dolara, obligacje dolarowe, franka szwajcarskiego - wymieniał główny ekonomista PwC Witold Orłowski. Zwrócił uwagę, że na nastroje inwestorów wpływają między innymi groźby Władimira Putina dotyczące użycia broni jądrowej w Europie.