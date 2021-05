Gwałtowna reakcja rynku na informację o rezygnacji prezesa największego banku w Polsce

Około godziny 17.00 cena akcji PKO BP na warszawskiej giełdzie była na poziomie 34,50 zł. To spadek o ponad 7 procent w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia. Przyczyną gwałtownej przeceny była prawdopodobnie informacja o rezygnacji Zbigniewa Jagiełły z funkcji prezesa największego banku w Polsce.

Nagły spadek ceny akcji

O godzinie 10.40 cena jednej akcji PKO BP zbliżała się do 36,5 zł. Kilka minut potem pojawił się komunikat, w którym bank poinformował o złożeniu rezygnacji przez Zbigniewa Jagiełłę z funkcji prezesa. Wówczas rozpoczęła się przecena akcji banku. W niecałe pół godziny cena akcji spadła w okolice 34 zł za akcję.

Przez większość dnia cena akcji PKO BP utrzymywała się na zbliżonym poziomie. O godzinie 17.00 cena akcji oscylowała w okolicy 34,50 zł, co oznacza spadek o ponad 2,5 zł, czyli 7,18 proc. w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia.

Obroty akcjami PKO BP były we wtorek największe na warszawskiej GPW, po godzinie 17.00 ich wartość wynosiła ponad 428 mln zł. Dla porównania, na drugiej pod względem wartości handlu we wtorek spółce, czyli PZU SA, obroty wynosiły ok. 201 mln zł.