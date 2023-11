Wielka kumulacja w Lotto rozbita. Podano, gdzie padła główna wygrana

Lotto - rozbita kumulacja

Wskazał także, że "już jutro (we wtorek - red.) w Lotto do wygrania będą 2 000 000 zł, a w Lotto Plus równy 1 000 000 zł", a "w puli na najwyższe wygrane w Eurojackpot może się zebrać 28 listopada aż 90 000 000 zł".

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.