Padła główna wygrana w Eurojackpot

shutterstock_2239909941
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W piątkowym losowaniu Eurojackpot gracz z Finlandii trafił główną wygraną w wysokości ponad 17 milionów euro. W Polsce najwyższe odnotowane wygrane to te czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 30 stycznia 2026 roku.

W piątek, 30 stycznia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 8, 13, 15, 17, 37 oraz 3 i 7. Do wygrania było 70 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Kumulacja została rozbita przez jednego gracza z Finlandii. Trafi do niego 17 638 609,90 euro.

W Niemczech padła natomiast jedna wygrana drugiego stopnia w wysokości 1 824 779,00 euro. Odnotowano także siedem wygranych trzeciego stopnia - cztery w Niemczech oraz po jednej w Chorwacji, Norwegii i Finlandii. Wartość każdej z nich to 147 012,90 euro.

Z kolei w Polsce najwyższe wygrane to te czwartego stopnia. Cztery osoby wygrały po 181 114,60 zł.

lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
Siedziba Prokuratury Krajowej
Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób
TVN24
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
Frank najdroższy od ponad dekady. Zła wiadomość dla Szwajcarii
Ze świata

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

Eurojackpot
