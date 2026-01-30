Padła główna wygrana w Eurojackpot

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 30 stycznia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 8, 13, 15, 17, 37 oraz 3 i 7. Do wygrania było 70 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Kumulacja została rozbita przez jednego gracza z Finlandii. Trafi do niego 17 638 609,90 euro.

W Niemczech padła natomiast jedna wygrana drugiego stopnia w wysokości 1 824 779,00 euro. Odnotowano także siedem wygranych trzeciego stopnia - cztery w Niemczech oraz po jednej w Chorwacji, Norwegii i Finlandii. Wartość każdej z nich to 147 012,90 euro.

Z kolei w Polsce najwyższe wygrane to te czwartego stopnia. Cztery osoby wygrały po 181 114,60 zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD