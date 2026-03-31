Padła główna wygrana w Eurojackpot

Wylosowane we wtorek liczby to: 5, 15, 18, 20, 35 oraz 7 i 8. Do wygrania było 300 mln zł.

Kumulacja została rozbita przez gracza z Niemiec, do którego trafi 70 718 366,90 euro.

Wyniki losowania Eurojackpot

Z kolei gracz z Polski, który poprawnie wytypował sześć liczb, zdobył nagrodę drugiego stopnia o wartości 3 439 843,10 zł.

Nagrody drugiego stopnia (5+1) padły również w Finlandii i Węgrzech, gdzie gracze odbiorą po 625 615,20 euro.

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W najbliższym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek o godz. 20.15, do wygrania będzie 45 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

