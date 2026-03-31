Padła główna wygrana w Eurojackpot

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot szczęście uśmiechnęło się do gracza z Niemiec, który trafił główną wygraną w wysokości ponad 70 milionów euro. W Polsce padła natomiast wygrana drugiego stopnia o wartości ponad 3,4 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 31 marca 2026 roku.

Wylosowane we wtorek liczby to: 5, 15, 18, 20, 35 oraz 7 i 8. Do wygrania było 300 mln zł.

Kumulacja została rozbita przez gracza z Niemiec, do którego trafi 70 718 366,90 euro.

Wyniki losowania Eurojackpot

Z kolei gracz z Polski, który poprawnie wytypował sześć liczb, zdobył nagrodę drugiego stopnia o wartości 3 439 843,10 zł.

Nagrody drugiego stopnia (5+1) padły również w Finlandii i Węgrzech, gdzie gracze odbiorą po 625 615,20 euro.

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W najbliższym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek o godz. 20.15, do wygrania będzie 45 mln zł.

Padła główna wygrana w Lotto Plus
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Padła główna wygrana w Lotto Plus

Pieniądze

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: Kibice załamani porażką Polaków
Szwecja - Polska

Kibice załamani porażką Polaków
WYDANIE SPECJALNE

Szwecja - Polska
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
"Turystyka paliwowa" na polskich stacjach
Niemcy piszą o raju w Polsce. Minister reaguje
Z kraju
epa12862010
Ceny paliw w USA poszybowały. Trump traci zaufanie wyborców
Ze świata
shutterstock_1818891041_1
"Ryzyko dla zdrowia". Suplement diety wycofany z obrotu
Handel
Jensen Huang
Nvidia inwestuje w Marvell. Notowania w górę
Tech
Kolejki na przygranicznych stacjach paliw
"Niemcy przyjeżdżają, ustawiają się w kolejkach"
Z kraju
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Nowe ceny maksymalne na stacjach benzynowych. W środę będzie drożej
Z kraju
shutterstock_2463386913
Europa inwestuje miliardy w AI. Powstanie wielkie centrum danych
Tech
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
AI w Polsce z nowymi regulacjami. Rząd przyjął projekt ustawy
Tech
USA, protesty "No Kings"
Dyplomacja USA ma walczyć z dezinformacją. Pomoże im Pentagon i serwis Muska
Ze świata
Donald Trump
Trump o cieśninie Ormuz: niech ją odblokowują kraje, które z niej korzystają
Ze świata
Donald Trump
Lotnisko imienia Trumpa. Jest decyzja
Ze świata
giełda
Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"
Tech
pc
Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska
Z kraju
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
Premier: zaoszczędzą średnio około 60 złotych
Pieniądze
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
Z kraju
gaz rury rura shutterstock_796288390_S
Rynek w odwrocie. "Ekstremalna zmienność"
Ze świata
shutterstock_373279519
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest wniosek
Z kraju
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
Ze świata
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję
Ze świata
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Inflacja podskoczyła
Pieniądze
Donald Trump
Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"
Rynki
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
Z kraju
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Tyle kosztują teraz paliwa
Z kraju
Stacja paliw, benzyna
Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: węgierska blokada zagraża naszym przygotowaniom do zimy
Ze świata
Kraje bałtyckie zaczynają odchodzić od rosyjskiej sieci energetycznej, Łotwa
Pół miliarda na sieci energetyczne. Dwie ogromne inwestycje z KPO
Z kraju
EN_01674956_0228
Rosyjska ropa dotarła na Kubę
Ze świata
pap_20250415_0HR
Roszady w zarządzie energetycznego giganta
Z kraju
Donald Trump
Trump: wysadzimy w powietrze całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie
Ze świata
shutterstock_2560800239_1
Przełom na rynku? "Święty Graal AI"
Łukasz Figielski

