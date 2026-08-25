Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Padła główna wygrana w Eurojackpot

|
shutterstock_1350977285
Donald Tusk: rząd zaproponuje podniesienie CIT do 22 proc. dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 mln euro rocznie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot rozbito kumulację. Jeden gracz zdobył główną wygraną w wysokości prawie 40 milionów euro. W Polsce najwyższe okazały się trafienia czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 25 sierpnia 2026 roku.

We wtorek, 25 sierpnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 4, 5, 7, 48, 50 oraz 4 i 5. Do wygrania było 170 mln zł.

Kumulację rozbił gracz z Niemiec, który poprawnie wytypował wszystkie liczby. Za wygraną pierwszego stopnia (5+2) trafi do niego 39 496 021,60 euro.

Wyniki losowania Eurojackpot

Jak podano na stronie Lotto, na Węgrzech odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia (5+1) w wysokości 1 394 682,50 euro.

Padło również pięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Szczęśliwe kupony kupiono w Niemczech - trzy zakłady - oraz w Norwegii i Estonii. Każdy ze zwycięzców otrzyma po 157 307,20 euro.

W Polsce najwyższe były cztery trafienia czwartego stopnia (4+2). Każde z nich miało wartość 164 187,30 zł.Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki bał się wsiąść do pociągu. "Myślał, że to jedna wielka prowokacja"
TVN24
30 min
pc
Pełnomocnik Krala: dla adwokata odmówienie obrony to jest tchórzostwo
TVN24
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2636083803 (1)
Tajlandia ściga fikcyjne spółki. Jest polski wątek w śledztwie
Ze świata
Petru
Petru jest na "nie". "Będzie więcej podatków, a nie mniej"
"FAKTY PO FAKTACH"
55269920506_43c67e0f5f_k
Kolejny raport i kolejne wątpliwości. Pytania o udział Polskiej Fundacji Narodowej
Alicja Skiba
Donald Trump
Kanada odpowiada Trumpowi. Będą cła odwetowe na 700 produktów
Ze świata
shutterstock_2684802017
"Szeroko zakrojona operacja". Blokują rosyjskie konta
Tech
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Koniec podatkowego bufora. Obniżenie kwoty ryczałtu to nie wszystko
Dla firm
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2570153043
Nowy rodzaj AI. Jak przeczytanie "Wojny i pokoju" pięć milionów razy
Tech
norwegia oslo shutterstock_1590837796
"Sytuacja nadal nie jest opanowana". Trzeci atak hakerów w Norwegii
Tech
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Nowe cła uderzyły w chińskie paczki. Liczba przesyłek spadła o połowę
Handel
shutterstock_2365534981
"Najgorsze obawy mieszkańców". Ten incydent miał to pokazać
Tech
Według badania "Zatory płatnicze" Krajowego Rejestru Długów ponad połowa małych i średnich firm skarży się, że ich klienci nieterminowo płacą za produkty lub usługi
"Niepokojący sygnał". Coraz więcej firm ma ponad milion złotych długu
Dla firm
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
Z kraju
hyundai fabryka shutterstock_2762582875_1
Przełom po wielkim strajku
Tech
Karol Nawrocki
Słony rachunek za weta prezydenta
Pieniądze
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy spadają mimo nowych sankcji na Iran
Rynki
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Kurs wystrzelił. Kolejna granica przekroczona
Tech
Ukraiński samolot transportowy na lotnisku Lipsk/Halle
Próba ataku na lotnisko w Lipsku. Kolejny dron znaleziony
Ze świata
Warszawa miasto rowerzysci shutterstock_2755409453
Bezrobocie w Polsce. GUS podał nowe dane
Dla pracownika
Ukraina to jeden z największych światowych eksporterów zboża
Ukraińskie zboże znów w centrum uwagi. Trwają rozmowy z Polską
Handel
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Polacy chcą zmian w podatkach i mają konkretne oczekiwania
Z kraju
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
PKO BP ostrzega. Oszuści rozsyłają niebezpieczne e-maile
Z kraju
J.D. Vance
USA i Kanada powróciły do rozmów. "Ktoś powinien ustawić tych klaunów"
Z kraju
Karol Nawrocki
To "ogranicza zdolność Polski". Konsekwencje wet
Barbara Sobska
departament-stanu
USA planują zaostrzenie polityki migracyjnej. Mogą cofnąć 200 tysięcy wiz
Ze świata
tankowiec shutterstock_2641855853
USA chcą "ekonomicznie zadusić" Iran. Kurs waluty spada
Ze świata
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Drogi zegarek w ramach podziękowania. "Piesiewicz się skompromitował"
Z kraju
Donald Trump w Białym Domu
Giełdowe gry Trumpa. Ponad tysiąc transakcji w czerwcu
Ze świata
Zestaw "Piorun"
Pioruny z MESKO dla czterech państw za miliardy z SAFE
Ze świata
Klaus-Michael Kühne
Nie żyje jeden z najbogatszych Niemców. Klause Kuhne miał 89 lat
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica