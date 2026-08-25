Padła główna wygrana w Eurojackpot
We wtorek, 25 sierpnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 4, 5, 7, 48, 50 oraz 4 i 5. Do wygrania było 170 mln zł.
Kumulację rozbił gracz z Niemiec, który poprawnie wytypował wszystkie liczby. Za wygraną pierwszego stopnia (5+2) trafi do niego 39 496 021,60 euro.
Wyniki losowania Eurojackpot
Jak podano na stronie Lotto, na Węgrzech odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia (5+1) w wysokości 1 394 682,50 euro.
Padło również pięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Szczęśliwe kupony kupiono w Niemczech - trzy zakłady - oraz w Norwegii i Estonii. Każdy ze zwycięzców otrzyma po 157 307,20 euro.
W Polsce najwyższe były cztery trafienia czwartego stopnia (4+2). Każde z nich miało wartość 164 187,30 zł.Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.