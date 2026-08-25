Padła główna wygrana w Eurojackpot

Donald Tusk: rząd zaproponuje podniesienie CIT do 22 proc. dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 mln euro rocznie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

We wtorek, 25 sierpnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 4, 5, 7, 48, 50 oraz 4 i 5. Do wygrania było 170 mln zł.

Kumulację rozbił gracz z Niemiec, który poprawnie wytypował wszystkie liczby. Za wygraną pierwszego stopnia (5+2) trafi do niego 39 496 021,60 euro.

Wyniki losowania Eurojackpot

Jak podano na stronie Lotto, na Węgrzech odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia (5+1) w wysokości 1 394 682,50 euro.

Padło również pięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Szczęśliwe kupony kupiono w Niemczech - trzy zakłady - oraz w Norwegii i Estonii. Każdy ze zwycięzców otrzyma po 157 307,20 euro.

W Polsce najwyższe były cztery trafienia czwartego stopnia (4+2). Każde z nich miało wartość 164 187,30 zł.Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.