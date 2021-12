"Niebezpieczna zabawka". Wycofano ponad pół tysiąca produktów

Kulki magnetyczne - kontrola Inspekcji Handlowej

"Dzieci często wkładają do buzi elementy zabawek lub przypadkowo znalezione małe przedmioty. Szczególnie niebezpieczne są te, które zawierają magnes, np. kulki magnetyczne. Przez swój niewielki rozmiar i kształt są łatwe do włożenia do buzi przez dzieci, a kolorami i swoimi właściwościami zwracają ich uwagę. Połknięcie kilku kulek jednocześnie powoduje, że wzajemnie się one przyciągają wewnątrz organizmu dziecka, co może skutkować np. przerwaniem jelita i wymagać natychmiastowej interwencji chirurgicznej" - pisze UOKiK w komunikacie.