Kogo szuka biznes? Tych pracowników potrzeba najbardziej

Kto jest potrzebny?

- Osoby, które do tej pory pracowały jako kelnerzy i kelnerki dość łatwo znajdują pracę w sieciach handlowych, które przestawiają się na sprzedaż online. Warto nadmienić, że sprzedaż produktów e-FMCG (produkty szybkozbywalne sprzedawane przez internet - red.) - wzrosła o 30 procent rok do roku i o kilkanaście procent miesiąc do miesiąca. To gigantyczny skok, który powinien mieć odzwierciedlenie w popycie na pracę - uważa cytowana w komunikacie Katarzyna Lorenc, ekspertka ds. rynku pracy i efektywności zarządzania.