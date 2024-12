Kto kupi rządowe masło?

Sprzedaż masła z rządowych rezerw

We wtorek Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż mrożonego masła w blokach 25 kg; w sumie RARS chce sprzedać ok. 1000 ton tego produktu. Kancelaria premiera wskazywała, że powinno to przyczynić się do stabilizacji cen masła na rynku. Zgodnie z dokumentem przetargowym minimalną cenę sprzedaży masła mrożonego określono na 28,38 zł/kg (bez VAT).