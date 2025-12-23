Logo TVN24
Z kraju

Zmiany dotyczące ksiąg wieczystych. Żurek: ważne dla obywateli

Waldemar Żurek
Rząd przyjął projekt noweli dotyczący możliwości ściągnięcia danych z ksiąg wieczystych przez mObywatela
Źródło: TVN24
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Możliwe będzie pobieranie dokumentów elektronicznie w aplikacji mObywatel - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- To ustawa techniczna, ale ważna dla obywatela. Mamy dziś bardzo wiele dokumentów w formie elektronicznej, ale w postępowaniach dotyczących ksiąg wieczystych honorowano tylko formę papierową. Ta ustawa pozwala honorować także i nadać odpowiednią rangę dokumentowi w formie elektronicznej, który będzie miał taką samo moc jak dokument papierowy - powiedział szef resortu sprawiedliwości podczas konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Dodał też: - Mamy wreszcie powiązanie z aplikacją mObywatel. Obywatel będzie mógł przez tę aplikację sprawdzać Krajowy Rejestr Sądowy.

Księgi wieczyste elektronicznie

Projekt noweli ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi część pakietu deregulacyjnego. Zakłada on umożliwienie zainteresowanym samodzielne pobieranie dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Proponowane regulacje przewidują również modyfikację aplikacji mObywatel w taki sposób, aby było możliwe pozyskanie za jej pośrednictwem danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt wskazało w ocenie skutków regulacji (OSR), że aplikacja mObywatel pozwala użytkownikom na realizację ich uprawnień w prosty sposób bez wychodzenia z domu.

Dokumenty elektroniczne zyskują moc

Obecnie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o wydanie tych dokumentów.

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego.

Projekt przewiduje, że moc dokumentów wydawanych przez sąd miałyby nie tylko wydruki, ale także dokumenty elektroniczne generowane przez system teleinformatyczny, z których te wydruki są sporządzane.

Ustawa o KRS obecnie

Obecnie, zgodnie z ustawą o KRS możliwe jest jednoczesne przesyłanie jedynie danych 50 podmiotów. Pozyskanie danych za pośrednictwem aplikacji mObywatel nie będzie ograniczone tym limitem, przy czym użytkownik będzie mógł pobrać jedynie dane podmiotów, z którymi jest powiązany numerem PESEL. Ma to na celu ułatwienie użytkownikom pozyskiwania danych ich dotyczących za pośrednictwem jednej aplikacji.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

