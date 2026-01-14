Rewolucja może być jak chaos. "Nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



- Mam uzasadnione obawy, że po starcie KSeF może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu. Płynie wiele sygnałów, że spora część firm nie zdąży się przygotować - zaznacza w rozmowie z TVN24+ Agnieszka Kręciszewska z komisji podatkowej Business Centre Club.

Na mniej niż miesiąc przed startem nie brakuje obaw. I to mimo zapewnień urzędników o łagodniejszym traktowaniu przedsiębiorców w pierwszym okresie jego działania.

- Przedsiębiorcy mówią, że jest hurra euforia jak przy wprowadzeniu Polskiego Ładu. Też miało być pięknie, fajnie, a był dramat - alarmował podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan.

Przedstawicieli administracji zapewniają o "edukacyjnym" podejściu i czasowym przymykaniu oka na ewentualne błędy.

Ale co to w praktyce oznacza? Firmy ostrzegają, że znaczna część gospodarki staje się uzależniona od jednego systemu i pytają, co się stanie w razie awarii. Pojawiają się też bardzo konkretne wątpliwości dotyczące rozliczeń.