Z kraju
Rewolucja może być jak chaos. "Nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
KSeF to rewolucja dla firm i przedsiębiorców
KSeF to rewolucja dla firm i przedsiębiorców
Źródło: Shutterstock
Niedługo rusza Krajowy System e-Faktur (KSeF). Niejasne przepisy i krótki czas na przygotowania budzą poważne wątpliwości wśród firm. Padają ostrzeżenia przed chaosem i powtórzeniem scenariusza z Polskiego Ładu. Obawy wyrażają też politycy - zarówno opozycji, jak i koalicji.

- Mam uzasadnione obawy, że po starcie KSeF może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu. Płynie wiele sygnałów, że spora część firm nie zdąży się przygotować - zaznacza w rozmowie z TVN24+ Agnieszka Kręciszewska z komisji podatkowej Business Centre Club. 

Na mniej niż miesiąc przed startem nie brakuje obaw. I to mimo zapewnień urzędników o łagodniejszym traktowaniu przedsiębiorców w pierwszym okresie jego działania.

- Przedsiębiorcy mówią, że jest hurra euforia jak przy wprowadzeniu Polskiego Ładu. Też miało być pięknie, fajnie, a był dramat - alarmował podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan.

Przedstawicieli administracji zapewniają o "edukacyjnym" podejściu i czasowym przymykaniu oka na ewentualne błędy.

Ale co to w praktyce oznacza? Firmy ostrzegają, że znaczna część gospodarki staje się uzależniona od jednego systemu i pytają, co się stanie w razie awarii. Pojawiają się też bardzo konkretne wątpliwości dotyczące rozliczeń.

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
