Nowy system fakturowania przeciąża Profil Zaufany. "Czasowe utrudnienia w logowaniu"

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego - podał w poniedziałek resort cyfryzacji na platformie X.

"Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji" - dodano we wpisie.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, który został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów 1 lutego, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profil Zaufany.



Na stronie Profilu Zaufanego widnieje komunikat: "Występują czasowe utrudnienia w korzystaniu z Profilu Zaufanego. Trwają działania mające na celu przywrócenie pełnej dostępności usługi. Jeśli to możliwe, skorzystaj z alternatywnych metod identyfikacji lub spróbuj ponownie za chwilę".

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości online oraz podpisywania dokumentów elektronicznych, umożliwiające załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Jest kluczowy do logowania się na portalach administracji publicznej, takich jak ePUAP, PUE ZUS, IKP czy e-Urząd Skarbowy.

Na godz. 10 w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował w poniedziałek wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Start Krajowego Systemu e-Faktur

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.

Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

