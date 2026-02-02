Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje

Wchodzi Krajowy System e-Faktur (KSeF) Źródło: TVN24

Jak przekazał w poniedziałek Standerski, Ministerstwo Finansów (MF), odpowiedzialne za KSeF (Krajowy System e-Faktur), notuje od rana ponad ośmiokrotnie większe zainteresowanie systemem, niż ma to miejsce zazwyczaj. Natomiast w pierwszym dniu działania systemu, czyli w niedzielę, MF zanotowało już kilkaset tysięcy logowań.

"Infrastruktura dostaje zadyszki"

- Infrastruktura dostaje zadyszki. To jest naturalne. Jakikolwiek system, jeżeli ma osiem razy większy ruch niż zwykle, to ma problemy - mówił wiceszef Ministerstwa Cyfryzacji (MC).

Wskazał, że w związku z przejściowymi problemami resort finansów wprowadził limity logowań do KSeF; można zalogować się do systemu nie częściej niż raz na minutę. - Jeżeli osiągnęliśmy limit, to nie należy panikować. Trzeba odczekać jedną minutę i ponownie się zalogować. Wszystko powinno działać - tłumaczył. Dodał, że MC jest "w bieżącym kontakcie z ekipą Ministerstwa Finansów".

Standerski ocenił, że część logowań nie wynika z chęci wystawienia faktury, ale z ciekawości użytkowników, którzy chcą sprawdzić, jak wygląda system.

Problemy z logowaniem do Profilu Zaufanego

MC poinformowało w mediach społecznościowych, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego. "Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji" - napisał resort.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda poinformował, że na godz. 10 w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tysięcy faktur, a ok. 1,9 miliona osób uwierzytelniło się. - Jeszcze raz podkreślam, system jest stabilny, bezpieczny i przede wszystkim stanowi kolejny etap cyfryzacji naszego życia gospodarczego - powiedział szef KAS.

Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów Roman Łożyński poinformował, że w poniedziałek obserwowane jest bardzo duże zainteresowanie systemem. Zapewnił jednocześnie, że urzędowe poświadczenia odbioru są wystawiane bez opóźnień. - Na dziś nie odnotowujemy istotnych incydentów bezpieczeństwa - dodał.

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF. W 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

