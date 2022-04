Zakończyła się kolejna tura rozmów z kontrolerami. Dwie propozycje porozumienia na stole

Zakończyło się środowe spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL). "Pracodawca przedstawił dwie propozycje porozumienia ze Stroną Społeczną. Dziś do późnych godzin wieczornych będą trwały wspólne prace nad zgłoszonymi propozycjami" - poinformowały strony we wspólnym komunikacie.

W środę odbyło się kolejne w ostatnich dniach spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. "Pracodawca przedstawił dwie propozycje porozumienia ze Stroną Społeczną. Dziś do późnych godzin wieczornych będą trwały wspólne prace nad zgłoszonymi propozycjami. Strony dążą do ustalenia w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) wspólnego stanowiska" - czytamy we wspólnym komunikacie.

Jak podano, kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 9.00. "Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku" - dodano.

PAŻP: obecny zarząd analizuje możliwość wprowadzania dalszych, pozytywnych zmian

PAŻP wcześniej w środę opublikowała komunikat, w którym przekazała że "dążąc do doskonalenia procedur bezpieczeństwa, zaakceptowała i uzgodniła wdrożenie wszystkich dotyczących ich postulatów, zgłoszonych przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego".

"Od dwóch tygodni są one stopniowo wdrażane, a równolegle obecny Zarząd PAŻP analizuje możliwość wprowadzania dalszych, pozytywnych zmian w tym zakresie" - napisano. Przekazano też, że "zgodnie z obowiązującą w lotnictwie zasadą stałego dążenia do doskonalenia procedur bezpieczeństwa i praktyk operacyjnych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdraża 24 postulaty sformułowane przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego".

"W ostatnich tygodniach funkcjonujemy w sytuacji szczególnej, ale niezależnie od tego wszystkim nam w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie w ruchu lotniczym. Dlatego, gdy tylko pojawiły się konkretne postulaty działań, mogących udoskonalić naszą działalność w zakresie bezpieczeństwa, zaakceptowaliśmy je i wprowadziliśmy do realizacji" - powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes PAŻP Anita Oleksiak.

W komunikacie przekazano też między innymi, że "działające w nowym składzie Kierownictwo PAŻP rozpoczęło niezwłoczne wdrażanie postulatów dotyczących między innymi ograniczania jednoosobowych obsad, weryfikacji tzw. pojemności sektorowych, określających, ile samolotów jednocześnie mają do prowadzenia kontrolerzy w jednej chwili czy przywrócenia pełnej obsady Senior Kontrolerów także w nocy".

Masowe odejścia kontrolerów

Czasu na porozumienie jest coraz mniej, bo z końcem kwietnia poza PAŻP-em ma się znaleźć kolejnych 136 kontrolerów. Wcześniej, czyli 31 marca, odeszło ich 44. To oznacza, że z 216 kontrolerów obszaru i zbliżania w warszawskim porcie mogło zostać zaledwie 36, czyli co szósty.

Innymi słowy 30 kwietnia odejść może odejść prawie 84 procent kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy. W skali kraju to 30 procent personelu, bo PAŻP zatrudnia w całej Polsce około 600 kontrolerów.

Masowe odejścia z PAŻP to efekt konfliktu części kontrolerów ze zdymisjonowanym 30 marca prezesem agencji Januszem Janiszewskim, który w listopadzie 2021 roku zaostrzył spór, wprowadzając nowy regulamin wynagrodzeń. Od listopada kontrolerzy otrzymywali tzw. porozumienia zmieniające z nowymi warunkami płacy.

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym, gdyby nie doszło do porozumienia między PAŻP a kontrolerami. Z przepisów wynika, że w maju lotniska w Warszawie i Modlinie będą działały od godz. 9.30 do 17.00. Oznacza to, że operacje lotnicze będą mogły być wykonywane wyłącznie między tymi godzinami, przy założeniu, że w tym czasie zostaną zapewnione służby żeglugi powietrznej.

"W związku z tym, że w czasie przewidywanej pracy lotnisk (od 9.30 do 17.00) w ciągu godziny może się odbyć do 24 operacji lotniczych (start i lądowanie), to dziennie będzie można zrealizować do 180 operacji lotniczych" - wynika z informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W rozporządzeniu wymieniono 32 kierunki priorytetowe, do i z których w pierwszej kolejności mają się odbywać loty w przyszłym miesiącu. Będą one obsługiwane przez jednego przewoźnika lotniczego, który przewiózł największą liczbę pasażerów na danej trasie w latach 2019-2021. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja.

Kryzys w PAŻP

Niebo do zamknięcia. Reportaż "Czarno na białym" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes