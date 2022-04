Porozumienie z kontrolerami na dwa miesiące i dziesięć dni. Co w nim jest?

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i kontrolerzy w czwartek doszli do porozumienia - dowiedziała się nieoficjalnie TVN24. Porozumienie zostało zawarte na dwa miesiące - do 10 lipca. W tym czasie strony mają uzdrowić atmosferę i ustalić wszystkie szczegóły.

Treść porozumienia PAŻP i ZZKRL

1) PAŻP zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia audytu organizacyjnego i niezbędnych restrukturyzacji. 2) Do dnia 29 lipca br. zostaną podpisane dokumenty wydłużające okresy wypowiedzenia osobom, którym kończą się umowy w dniu 30 kwietnia br. 3) ZZKRL na podstawie zawartego porozumienia będzie rekomendował członkom powrót do pracy lub odpowiednio przedłużenia okresu wypowiedzenia do 10 lipca br. 4) ZZKRL zobowiązuje się przedstawić członkom warunki zatrudnienia w dniu 28 lipca br. 5) Nowe umowy, na czas określony do dnia 10 lipca br., zostaną podpisane 29 kwietnia br. 6) Strony zobowiązują się od dnia 29 kwietnia br. kontynuować prace nad zgłoszonymi przez ZZKRL dokumentami, tj. Regulaminem Wynagradzania, Regulaminem Pracy, programem w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego i informatora FIS i Kodeksem Etyki. 7) Strony zobowiązują się do nadzorowania przyjętych dotąd wzajemnych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa i polityki organizacyjnej i kadrowej".