"Niewielki przełom" w rozmowach z kontrolerami. Kolejne spotkanie w poniedziałek

Kryzys w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej trwa. Kolejne rozmowy z kontrolerami zaplanowano na poniedziałek o godzinie 14.00. To ostatni dzwonek na porozumienie, ponieważ z końcem kwietnia z pracy ma odejść 136 kontrolerów. Stanowi to duże zagrożenie dla lotów zaplanowanych w czasie majówki oraz w późniejszym terminie.

Kolejne rozmowy w PAŻP

Jak poinformowano we wspólnym komunikacie, strony prowadziły rozmowy nad uwagami oraz stanowiskiem PAŻP do projektu zmian do Regulaminu Wynagradzania. "Pracodawca przedstawił wyliczenia i symulacje dla przykładowych kilku stanowisk operacyjnych, obrazujące koszty wynikające z zaproponowanych przez Stronę społeczną zmian do Regulaminu Wynagradzania. Pracodawca zaproponował kwotę globalną możliwą do przeznaczenia na fundusz wynagrodzeń" - czytamy.