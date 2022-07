Minister klimatu: Kryzys energetyczny trwa cały czas. W Polsce ilość gazu jest i będzie wystarczająca

Minister klimatu o gazie

Jak mówiła, ceny gazu od listopada ubiegłego roku rosły praktycznie z dnia na dzień. - Już wtedy mówiliśmy, że Rosja rozpoczęła wojnę surowcową i apelowaliśmy do Komisji Europejskiej, aby wszczęła postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu. Jak widać była to też zapowiedź wojny w Ukrainie. Można powiedzieć, że kryzys energetyczny trwa cały czas - dodała. W przekonaniu minister klimatu Polska jest w lepszej sytuacji niż inne kraje ze względu na zapełnione magazyny oraz prace PGNiG nad szybkimi inwestycjami dotyczącymi zwiększenia ich pojemności. - Dostawy gazu też są stabilne. Nie wykorzystujemy też pełnych możliwości przesyłowych interkonektorów, ponieważ zużycie gazu jest mniejsze - powiedziała Anna Moskwa. W kontekście Nord Stream 1 szefowa MKiŚ powiedziała, że "wyłączenie tego gazociągu nie uderza nas w znaczący sposób". - Gaz na potrzeby krajowej konsumpcji jest zapewniony i tutaj jakiejś sytuacji zagrożenia nie ma. Kiedy temperatury spadną, w październiku ruszy Baltic Pipe, którego przepustowość będzie stopniowo zwiększana. Czekamy też na zakończenie testów połączenia ze Słowacją. Mamy zatem kilka kierunków, z których ten gaz mógłby do nas popłynąć - zapowiedziała. - Na stole mamy różne scenariusze i do każdego się przygotowujemy. Jeśli gaz przestanie płynąć Nord Stream 1 na dłużej, wywoła to niekorzystne efekty w całej Wspólnocie. W Polsce ilość gazu jest i będzie wystarczająca - dodała.