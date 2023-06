W kwietniu odnotowano tylko 21 tysięcy urodzeń. "Niechlubny rekord"

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS), w kwietniu 2023 roku w Polsce odnotowano zaledwie 21 tysięcy urodzeń. Ma to być najgorszy wynik w historii pomiarów. W pierwszych czterech miesiącach roku liczba urodzeń wyniosła około 92 tysiące, a zgonów - około 143 tysiące.

Kryzys demograficzny w Polsce - dane GUS

Dodał też: "Niechlubny rekord pobijamy ostatnio bardzo regularnie - poprzedni (21,7 tys.) pochodził raptem z lutego br., wcześniejszy z grudnia 2022 r. (22,3 tys.), a jeszcze wcześniejszy z lutego ub.r. (23,1 tys.). W kwietniu br. stała się jeszcze jedna symboliczna, smutna sprawa. Suma urodzeń za ostatnich dwanaście miesięcy (czyli od maja 2022 do kwietnia 2023 r. włącznie) po raz pierwszy w historii spadła poniżej 300 tysięcy i wyniosła według GUS 298,6 tysiąca".

Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to GUS podał, że w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku odnotowano ich 143,1 tys., przy 92,4 tys. urodzeń żywych.

Z danych GUS wynika ponadto, że na koniec kwietnia 2022 roku liczba Polaków wynosiła 37,841 mln, natomiast na koniec kwietnia 2023 roku było to 37,717 mln, czyli o około 124 tys. mniej.

"Polska demograficznie zmierza w złym kierunku"

- Ludność Polski, która według ostatniego spisu powszechnego wynosi 38,3 miliona, będzie spadała do 33,9 w 2050 roku i 28,2 miliona w 2080 roku. My w tej chwili (...) wiemy, że do 2030 roku mamy w miarę zaopatrzone zasoby osób, które będą pracowały, które zapewnią w znacznym stopniu stabilność rynku pracy, ale od 2030 roku rozpocznie się absolutnie duży spadek populacji - powiedziała w maju prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) profesor Gertruda Uścińska.