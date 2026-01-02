Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Niepokojące" prognozy dla Polski

Warszawa
Duszczyk: jeżeli ktoś jest w ZUS-ie, ma prawo do świadczeń rodzinnych
Źródło: TVN24
Populacja w Polsce skurczy się do 2080 roku do 27,2 miliona osób - wynika z prognozy demograficznej Ministerstwa Finansów przygotowanej na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

"Procesy demograficzne, poprzez swój silny, bezpośredni wpływ na liczby emerytów i ubezpieczonych, oddziałują istotnie na sytuację finansową funduszu emerytalnego. Wyniki prognozy demograficznej należy w tym kontekście uznać za co najmniej niepokojące" - napisano w "Prognozie wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2080 roku" opublikowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Spadek o ponad jedną czwartą

Zgodnie z prognozą demograficzną liczebność całej populacji Polski spada z 37,4 mln w 2025 r. do 31,7 mln w 2060 r. i do 27,2 mln w 2080 r.

"Oznacza to, że populacja Polski w 2080 r. będzie mniejsza niż obecnie o 10,1 mln, tzn. o 27,1 proc. Prognoza demograficzna zakłada wzrost współczynnika dzietności z 1,11 w 2025 r. do 1,26 w 2080 r." - napisano.

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) maleje do 2040 r. W latach 2041-2050 liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie (4,6-4,7 mln osób), po czym spada, osiągając w 2080 r. poziom o 3,2 mln mniejszy niż w 2025 r.

Populacja w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat) cały czas maleje, osiągając w 2060 r. poziom o 6,4 mln osób niższy niż w 2025 r., a w 2080 r. już o 9,2 mln niższy niż w 2025 r., tzn. o 42,3 proc. mniej niż w 2025 r.

Osoby w wieku poprodukcyjnym

Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2057 r., osiągając poziom 12,3 mln, tzn. o 3,3 mln osób wyższy niż w 2025 r. (wzrost o 36,7 proc.).

Od 2058 r. populacja osób w wieku poprodukcyjnym spada i osiąga 11,3 mln w 2080 r.

"Spadek populacji w wieku poprodukcyjnym po 2057 r. związany jest z jednej strony z wymieraniem wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych XX wieku, a z drugiej strony z wchodzeniem w wiek poprodukcyjny osób z niżu demograficznego przełomu XX i XXI wieku" - napisano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
"Efekt domina" po podwyżce pensji minimalnej
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
Dla pracownika

Polacy coraz starsi

Istotnie zmieniają się także udziały ekonomicznych grup wieku w całej populacji. Udział populacji w wieku przedprodukcyjnym spada z 17,6 proc. w 2025 r. do 13,0 proc. w 2040 r., po czym rośnie do 2050 r. (14,0 proc.), by ponownie spaść do minimalnego poziomu 12,1 proc. w 2069 r. W 2080 r. udział populacji w wieku przedprodukcyjnym wynosi 12,5 proc.

Udział ludności w wieku produkcyjnym rośnie z 58,2 proc. w 2025 r. do 58,7 proc. w 2030 r., po czym maleje do 48,3 proc. w 2059 r. Od 2060 r. do 2067 r. ponownie następuje wzrost tego udziału do poziomu 48,8 proc. Następnie udział populacji w wieku produkcyjnym maleje i w 2080 r. osiąga minimalny poziom 46,1 proc.. Udział populacji w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie z 24,1 proc. w 2025 r. do 41,5 proc. w 2080 r.

Autorzy prognozy piszą, że Polacy będą średnio coraz starsi. Mediana wieku (wyznaczająca granicę wieku, którą połowa populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła) rośnie osiągając w 2040 r. 50,2 lat oraz w 2077 r. 56,3 lat, tzn. poziom wyższy niż w 2025 r. odpowiednio o 6,5 roku i 12,5 roku. Od roku 2078 mediana wieku maleje i osiąga w 2080 r. poziom 56,1 lat.

Liczba emerytów w Polsce wyniesie 7,9 mln w 2030 r., w 2040 r. 8,9 mln, w 2050 r. 10,2 mln, w 2060 r. 10,6 mln, w 2070 r. 10 mln, a w 2080 r. 9,7 mln - przekazał ZUS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ZUS
ZUS żąda zwrotu zasiłków od matek. Nalicza gigantyczne odsetki
Pieniądze
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Projekt reformy rynku pracy przyjęty. Inspektorzy będą walczyli z "patologiami"
Dla pracownika
nfz shutterstock_2273440563
Brakujące miliardy w budżecie NFZ. "Pacjenci to odczuwają"
TVN24

Deficyt funduszu emerytalnego

Jak przekazano w raporcie, we wszystkich wariantach prognozy fundusz emerytalny osiągnie ujemne saldo roczne. Oznacza to, że bieżące wpływy składkowe oraz z tzw. "suwaka bezpieczeństwa" (stopniowe przenoszenie środków z OFE do ZUS - red.) nie pokryją wydatków na emerytury finansowane z funduszu.

"Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł" - przekazano w komunikacie ZUS. Wskazano przy tym, że prognozę funduszu emerytalnego warto analizować w ujęciu procentowym względem produktu krajowego brutto (PKB), a nie jedynie w wartościach kwotowych. Takie podejście zapewnia bowiem bardziej miarodajny obraz sytuacji.

W kontekście relacji salda funduszu emerytalnego do PKB w 2030 r. odsetek będzie na poziomie -2,6 proc., w 2040 r. wyniesie -2,5 proc., w 2050 r. -3,1 proc., w 2060 r. -2,8 proc., następnie w 2070 r. -1,9 proc, a dziesięć lat później -2,1 proc.

ZUS zapewnia w komunikacie, "że wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Drone in Warsaw/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
ZUSDemografiaKryzys demograficznyMinisterstwo Finansów
Zobacz także:
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
Prawo
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dla pracownika
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
Ze świata
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
Pieniądze
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
Tech
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze
shutterstock_2677174445
Chiński gigant może prześcignąć Teslę
Moto
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
Prawo
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
Ze świata
Kaucja butelki plastikowe
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego
Z kraju
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Zasiłek pogrzebowy w górę
Pieniądze
Quebec Kanada shutterstock_2133959187
Nie płacą alimentów, stracą prawo jazdy. Nowe przepisy
Ze świata
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
Z kraju
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
Z kraju
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
Ze świata
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
Ze świata
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
Z kraju
AdobeStock_573281782
Ta opłata uderzy w portfele Polaków
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?
Z kraju
shutterstock_2571315955
Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"
Turystyka
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_1074111848
Lew odchodzi po ponad 100 latach. Społeczeństwo podzielone
Pieniądze
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
Tech
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica