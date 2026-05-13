Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty: nie należy tego zakazywać

|
Kryptowaluty bitcoin
Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Kryptowaluty są bardzo specyficzną kategorią aktywów. Cechują się bardzo dużą zmiennością - ocenił przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. W rozmowie z Janem Niedziałkiem podczas Impact'26 opowiedział się przeciwko całkowitemu zakazowi kryptoaktywów, jednak zaznaczył, że nie powinny być one "przedmiotem szerokiej dystrybucji".

W trakcie rozmowy z dziennikarzem TVN24 BiS ocenił, że rynek kryptowalut - z uwagi na swoją zdecentralizowaną strukturę - "jest szczególnie trudny do nadzorowania".

- (Jest) także rynkiem, na którym ryzyko występowania zdarzeń o charakterze powiedzmy oszukańczym, czy o charakterze nadużyć, jest zdecydowanie podwyższone. Więc ta kombinacja cech powoduje, że jest to rynek, do którego trzeba podchodzić z odpowiednim poziomem ostrożności - dodał Jastrzębski.

Tusk na Impact'26: przekroczyliśmy bilion dolarów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk na Impact'26: przekroczyliśmy bilion dolarów

Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty

Zdaniem szefa KNF osoby inwestujące w kryptowaluty są gotowe zaakceptować związane z nimi ryzyka - Jest też zapewne część uczestników rynku, którzy powiedzmy trochę z nim eksperymentują, są pasjonatami technologii, chcą zobaczyć jak to działa - stwierdził.

- Ja bym też tego nie potępiał. Nie należy tego zakazywać. Natomiast uważam, że takie osoby powinny podejmować decyzje godząc się, że są to środki, które w skrajnym scenariuszu mogą stracić - ocenił Jastrzębski. - Natomiast zdecydowanie uważam, że nie jest to kategoria aktywów, która powinna być przedmiotem szerokiej dystrybucji do klientów indywidualnych - dodał.

Cztery ustawy o kryptowalutach skierowane do dalszych prac
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cztery ustawy o kryptowalutach skierowane do dalszych prac

Przewodniczący KNF zaznaczył, że Polska powinna wprowadzić regulacje wymagane w ramach unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów.

- Jako państwo członkowskie jesteśmy zobowiązani dostosować nasze prawo krajowe do tego rozporządzenia, w tym wskazać właściwy organ nadzoru - ocenił. W dwóch z czterech ustaw o kryptowalutach skierowanych przez Sejm do dalszych prac to właśnie Komisja Nadzoru Finansowego jest podmiotem choćby częściowo odpowiedzialnym za kontrolę tego rynku.

Jest kolejny krok w regulacji rynku kryptowalut w Polsce
Dowiedz się więcej:

Jest kolejny krok w regulacji rynku kryptowalut w Polsce

Według propozycji rządu i prezydenta KNF mogłaby blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone.

Według projektu złożonego przez posłów PiS działalność związana z kryptowalutami byłaby całkowicie zabroniona. Jastrzębski zaznaczył, że KNF bierze aktywny udział w działaniach legislacyjnych.

"Mariusz to zrobił i tyle". Kulisy projektu PiS przeciwko kryptoaktywom
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mariusz to zrobił i tyle". Kulisy projektu PiS przeciwko kryptoaktywom

TVN24

Trzecia próba regulacji

Najnowszy rządowy projekt ustawy jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki, argumentując, że propozycja rządu to nadregulacja.

Komisja Nadzoru Finansowego w lutym 2026 r. zwróciła uwagę, że unijne rozporządzenie pozwala, aby podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów mogły to robić do 1 lipca 2026 r. bez wymaganego unijnym prawem zezwolenia, którego przyznawanie regulowały zawetowane ustawy (oraz obecnie procedowany projekt).

KNF podkreśliła, że jeśli krajowe przepisy nie wyznaczą właściwego organu nadzorczego, to krajowe podmioty utracą możliwość świadczenia usług w zakresie kryptowalut do czasu uzyskania tego zezwolenia, co nie będzie możliwe do osiągnięcia w Polsce, bez wyznaczenia organu nadzorczego. Tym samym możliwa będzie jedynie transgraniczna działalność na terytorium Polski przez podmioty, które uzyskałyby zezwolenie w innym kraju członkowskim.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KryptowalutyKNF
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Radosław Sikorski
"Będę z nim rozmawiał". Sikorski zapowiada ruch w sprawie Ziobry
Aleksandra Sapeta
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
Skradła show w Cannes. Trudno uwierzyć, ile ma lat
Maciej Wacławik
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
TVN24
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
TVN24
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
TVN24
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
TVN24
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
TVN24
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
"Zgodzili się ze mną, że..." Tusk o spotkaniu z Clooneyami
TVN24
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
TVN24
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Donald Trump w Chinach
Trump przyleciał do Chin. Tak go powitano
TVN24
Polskie myśliwce
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
TVN24
Wisła, Warszawa (maj 2026)
Tak źle w Warszawie nie było od ponad 70 lat
METEO
Ulewa, burza, deszcz
Rozległy front zafaluje. Opady będą obfite
METEO
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
k24
"Myślę o Stanach Zjednoczonych jako symbolu demokracji". George Clooney na Impact
TVN24
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
FAŁSZ"Kradną nam Skłodowską". Noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica