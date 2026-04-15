"Marnujemy czas". Co dalej z prezydenckim wetem do ustawy o kryptowaktywach Oprac. Paulina Karpińska |

Michał Fuja o aferze wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto Źródło: TVN24

- Myślę, że marnujemy czas (...) moglibyśmy się w tym czasie i państwo, i ja, wszyscy zająć sprawami ważnymi dla Polaków, tak żeby nie mielić po raz kolejny weta, które nie ma żadnej szansy, żeby zostało odrzucone - powiedział w środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, podczas sejmowej komisji rozpatrującej prezydenckie weto sprawie kryptoaktywów.

Komisje zebrały się, aby rozpatrzyć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie ustawy o rynku kryptoaktywów. W trakcie obrad komisji szef gabinetu prezydenta Zbigniew Bogucki przedstawił zastrzeżenia do ustawy, którą Karol Nawrocki zawetował.

Natomiast Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju opowiedziały się za uchwaleniem ustawy w dotychczasowym brzmieniu.

Stanowisko połączonych komisji będzie teraz głosowane przez Sejm. Jeśli za ich wnioskiem opowie się co najmniej 3/5 posłów, a głosować będzie co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, będzie to oznaczać odrzucenie weta prezydenta.

Weto ustawy o kryptowalutach

Prezydent w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, która wprowadzała środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, m.in. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu ub.r. Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta. Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Bogucki o wecie prezydenta: bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki uzasadniając decyzję o kolejnym wecie prezydenta podczas sejmowej komisji finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju zaznaczył, że gdyby wcześniej na etapie prac parlamentarnych przyjęto poprawki opozycji, to ustawa o kryptoaktywach "mogłaby wejść w życie".

- Przypomnę, że w porozumieniu z kancelarią prezydenta, z panem prezydentem, klub opozycyjny Prawa i Sprawiedliwości składał poprawki zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Wszystkie te poprawki zostały odrzucone - stwierdził.

Dodał, że "gdyby te poprawki zostały przyjęte, albo przynajmniej większość z nich została przyjęta, to pewnie bylibyśmy już dzisiaj w zupełnie innym miejscu". - Ta ustawa mogłaby wejść w życie - ocenił.

"Poważne wątpliwości dotyczące mechanizmów" powodem weta

Bogucki podkreślił również, że prezydent nie jest przeciwny wszystkim zapisom ustawy - jak podkreślił - popiera on uregulowanie kwestii m.in. efektywnej ochrony inwestorów i konsumentów na rynku kryptoaktywów. - Chciałbym bardzo mocno podkreślić, (...) że pan prezydent jest za uregulowaniem tej kwestii, ponieważ faktycznie jest to rynek bardzo dynamiczny, a także bardzo ryzykowny - zaznaczył.

Szef KPRP podkreślił, że podstawową przyczyną, dla której prezydent ponownie podjął decyzję o niepodpisaniu ustawy o rynku kryptoaktywów "były poważne wątpliwości dotyczące mechanizmów przewidzianych w tej ustawie".

Jak przekazał, zastrzeżenia prezydenta budziła m.in. wysoka stawka opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. Bogucki wskazał, że zdaniem prezydenta jest ona nieproporcjonalnie wysoka i może ograniczyć rozwój rynku kryptoaktywów w Polsce.

Wiceszef resortu finansów: wszystkie uwagi dotyczą firm

Głos w tej sprawie w Sejmie zabrał także wiceminister finansów Jurand Drop. - Brak ustawy uderza w przedsiębiorców, uniemożliwia im prowadzenie działalności na terytorium Polski - podkreślił.

Jak wyjaśnił, "projekt ustawy o rynku kryptoaktywów służy zapewnieniu stosowania rozporządzenia MiCA". - Rozporządzenie obowiązuje w Polsce, ale żeby zapewnić efektywne stosowanie rozporządzenia MiCA, musimy dostosować nasze przepisy – powiedział.

Prezydent zakwestionował także zapisy o tym, że KNF będzie decydował o wpisaniu adresu internetowego firmy, która prowadzi niezgodną z prawem działalność, ze względu na brak kontroli sądowej decyzji nadzoru. Tymczasem według wiceministra Juranda Dropa, ustawa daje możliwość kontroli sądowo-administracyjnej decyzji organu nadzoru, bo umożliwia podmiotom działającym na tym rynku wnoszenie sprzeciwu do wpisania do rejestru. Jednocześnie oddanie decyzji w sprawie wpisu KNF pozwala na szybszą reakcję.

- Wprowadzenie kontroli sądowej sprawi, że klienci będą narażeni dłużej na ryzyko utraty środków. To jest niedopuszczalne - stwierdził Drop.

Kontrowersje wokół Zondacrypto

W ubiegłym tygodniu natomiast portal money.pl poinformował, że "największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością". "Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawnia spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z Zondy wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł" - napisano w artykule.

W środę rano Prokuratura Krajowa poinformowała na platformie X, że z inicjatywy Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zondacrypto.

