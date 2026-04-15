"Marnujemy czas". Co dalej z prezydenckim wetem do ustawy o kryptowaktywach

Zbigniew Bogucki
Michał Fuja o aferze wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto
Nie ma żadnych szans na odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, a dalsze prace w tej sprawie są marnowaniem czasu - powiedział w środę szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Jednak sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu.

- Myślę, że marnujemy czas (...) moglibyśmy się w tym czasie i państwo, i ja, wszyscy zająć sprawami ważnymi dla Polaków, tak żeby nie mielić po raz kolejny weta, które nie ma żadnej szansy, żeby zostało odrzucone - powiedział w środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, podczas sejmowej komisji rozpatrującej prezydenckie weto sprawie kryptoaktywów.

Komisje zebrały się, aby rozpatrzyć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie ustawy o rynku kryptoaktywów. W trakcie obrad komisji szef gabinetu prezydenta Zbigniew Bogucki przedstawił zastrzeżenia do ustawy, którą Karol Nawrocki zawetował.

Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli

Natomiast Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju opowiedziały się za uchwaleniem ustawy w dotychczasowym brzmieniu.

Stanowisko połączonych komisji będzie teraz głosowane przez Sejm. Jeśli za ich wnioskiem opowie się co najmniej 3/5 posłów, a głosować będzie co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, będzie to oznaczać odrzucenie weta prezydenta.

Prezydent w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, która wprowadzała środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, m.in. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu ub.r. Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta. Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Kolejne weta Nawrockiego

Bogucki o wecie prezydenta: bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki uzasadniając decyzję o kolejnym wecie prezydenta podczas sejmowej komisji finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju zaznaczył, że gdyby wcześniej na etapie prac parlamentarnych przyjęto poprawki opozycji, to ustawa o kryptoaktywach "mogłaby wejść w życie".

- Przypomnę, że w porozumieniu z kancelarią prezydenta, z panem prezydentem, klub opozycyjny Prawa i Sprawiedliwości składał poprawki zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Wszystkie te poprawki zostały odrzucone - stwierdził.

Dodał, że "gdyby te poprawki zostały przyjęte, albo przynajmniej większość z nich została przyjęta, to pewnie bylibyśmy już dzisiaj w zupełnie innym miejscu". - Ta ustawa mogłaby wejść w życie - ocenił.

Tak systemowe ryzyko przerzuca się na zwykłych ludzi

"Poważne wątpliwości dotyczące mechanizmów" powodem weta

Bogucki podkreślił również, że prezydent nie jest przeciwny wszystkim zapisom ustawy - jak podkreślił - popiera on uregulowanie kwestii m.in. efektywnej ochrony inwestorów i konsumentów na rynku kryptoaktywów. - Chciałbym bardzo mocno podkreślić, (...) że pan prezydent jest za uregulowaniem tej kwestii, ponieważ faktycznie jest to rynek bardzo dynamiczny, a także bardzo ryzykowny - zaznaczył.

Szef KPRP podkreślił, że podstawową przyczyną, dla której prezydent ponownie podjął decyzję o niepodpisaniu ustawy o rynku kryptoaktywów "były poważne wątpliwości dotyczące mechanizmów przewidzianych w tej ustawie".

Jak przekazał, zastrzeżenia prezydenta budziła m.in. wysoka stawka opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. Bogucki wskazał, że zdaniem prezydenta jest ona nieproporcjonalnie wysoka i może ograniczyć rozwój rynku kryptoaktywów w Polsce.

Wiceszef resortu finansów: wszystkie uwagi dotyczą firm

Głos w tej sprawie w Sejmie zabrał także wiceminister finansów Jurand Drop. - Brak ustawy uderza w przedsiębiorców, uniemożliwia im prowadzenie działalności na terytorium Polski - podkreślił.

Jak wyjaśnił, "projekt ustawy o rynku kryptoaktywów służy zapewnieniu stosowania rozporządzenia MiCA". - Rozporządzenie obowiązuje w Polsce, ale żeby zapewnić efektywne stosowanie rozporządzenia MiCA, musimy dostosować nasze przepisy – powiedział.

Wabik na kibica. Co kryje się za tokenem?

Prezydent zakwestionował także zapisy o tym, że KNF będzie decydował o wpisaniu adresu internetowego firmy, która prowadzi niezgodną z prawem działalność, ze względu na brak kontroli sądowej decyzji nadzoru. Tymczasem według wiceministra Juranda Dropa, ustawa daje możliwość kontroli sądowo-administracyjnej decyzji organu nadzoru, bo umożliwia podmiotom działającym na tym rynku wnoszenie sprzeciwu do wpisania do rejestru. Jednocześnie oddanie decyzji w sprawie wpisu KNF pozwala na szybszą reakcję.

- Wprowadzenie kontroli sądowej sprawi, że klienci będą narażeni dłużej na ryzyko utraty środków. To jest niedopuszczalne - stwierdził Drop.

Kontrowersje wokół Zondacrypto

W ubiegłym tygodniu natomiast portal money.pl poinformował, że "największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością". "Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawnia spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z Zondy wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł" - napisano w artykule.

Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"

W środę rano Prokuratura Krajowa poinformowała na platformie X, że z inicjatywy Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zondacrypto.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

kryptowaluty, Karol Nawrocki, Zbigniew Bogucki, bitcoin
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Corio
Rafineria w płomieniach
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz
Ze świata
shutterstock_2756362911_1
Rachunek na blisko 60 miliardów dolarów. Konieczna naprawa infrastruktury energetycznej
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
"Drobne korzyści". Władze będą nagradzać turystów
Turystyka
goclaw warszawa bloki - marekusz shutterstock_2444430143
Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
Nieruchomości
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Ministrowie finansów kilkunastu państw ostrzegają: to zagraża stabilności
Ze świata
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji. Potrzebne rządowe zabezpieczenia
Tech
shutterstock_2173590019
Problemy kluczowego surowca. Globalne zasoby coraz mniejsze
Rynki
Euronext giełda makler rynki
Takich spółek brakuje na warszawskim parkiecie. "Muszą sięgać po rynki zagraniczne"
Rynki
bank of america shutterstock_1749246851_1
Wyniki drugiego największego banku w USA powyżej oczekiwań. Czynniki wzrostu
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Sprawdzili prawa pracowników galerii handlowych. Posypały się mandaty i grzywny
Z kraju
Broń z Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu
Zwolnienia w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu. Firma uspokaja
Z kraju
Osoby uciekające z obszarów w Bejrucie w Libanie, przed którymi ostrzegała armia izraelska.
To oznacza dramat tysięcy ludzi. "Porażające"
Maja Piotrowska
Uber_Pony
Uber zrezygnuje z kierowców. Firma stawia na autonomiczne taksówki
Tech
statek ocean shutterstock_2479081705
Konflikt przybiera na sile. Iran grozi blokadą kolejnego kluczowego szlaku morskiego
Ze świata
shutterstock_2635235415
Pracowników zastąpi AI. Znana firma szykuje zwolnienia
Tech
Pamięć RAM
Brakuje chipów, ceny rosną. Kluczowy gracz korzysta i podnosi prognozy
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Projekt podwyższenia progu podatkowego w Sejmie
Dla pracownika
Elon Musk
Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję
Tech
loteria powerball
Loteria Powerball wchodzi do Europy
Ze świata
Sam Altman
Próba zamachu na szefa OpenAI. Możliwe dożywocie
Tech
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw w czwartek. Nowy komunikat
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Już nie 20. gospodarka świata? Polska spada w prognozach
Ze świata
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
Tech
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Handel
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
Ze świata
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
Ze świata

