Kaliningrad może zniknąć z map

czytaj dalej

Do końca tego roku spółka ElectroMobility Poland zamierza ogłosić listę generalnych wykonawców fabryki samochodu elektrycznego Izera w Jaworznie, zaś rok później ma być gotowa lista dostawców najważniejszych komponentów do produkcji – zapowiedział członek zarządu spółki do spraw finansów Sławomir Bekier.