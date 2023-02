Poluzowanie w kredytach. Będzie można pożyczyć więcej

Zmiany w kredytach ze stałą stopą procentową

Będzie można pożyczyć więcej

Zmianę warunków oceny zdolności kredytowej skomentował główny analityki Expander Advisors Jarosław Sadowski. "Obniżenie bufora z 5 pp. do 2,5 pp. podwyższy dostępną kwotę zwykłego (bez dopłat) kredytu o 19 proc. Oznacza to np. wzrost z 269 tys. zł do 321 tys. zł w przypadku pary bez dzieci i z dochodem 6000 zł netto" - wyliczył. Zdaniem eksperta "jest to zbyt mało, aby znacząco zmienić sytuację na rynku". "Wzrost jest niewielki ponieważ nawet przy niższym buforze oprocentowanie kredytów hipotecznych wciąż jest wysokie. Dodatkowo wzrosły koszty utrzymania, które banki muszą przecież uwzględniać w wyliczeniach" - czytamy.