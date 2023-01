Część klientów ma podpisać aneksy do umowy kredytowej. Bank wyjaśnia

Bank Pocztowy zachęca klientów do podpisywania aneksów do umów kredytowych. Ma to związek z reformą wskaźników referencyjnych i planowanym zastąpieniem WIBOR-u przez WIRON.

Indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) już niedługo ma zastąpić wskaźnik WIBOR. Wycofywanie produktów i instrumentów stosujących WIBOR ma nastąpić w 2024 roku - tak wynika z mapy drogowej opublikowanej pod koniec września ubiegłego roku na stronach Komisji Nadzoru Finansowego. Cała reforma ma się zakończyć w 2025 roku.

Będzie to ważna zmiana dla kredytobiorców. WIBOR wraz z marżą banku są bowiem składowymi oprocentowania kredytu. Od notowań WIBOR-u - a po zmianach WIRON-u - zależy zatem wysokość płaconych rat.

Banki szykują się do reformy. W ostatnich tygodniach Bank BNP Paribas i ING Bank Śląski poinformowały o tym, że zawieszają udzielanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR.

Z kolei Bank Pocztowy zamieścił na swojej stronie informację dla posiadaczy kredytów z oprocentowaniem naliczanym na podstawie wskaźnika WIBOR.

Bank Pocztowy zachęca do podpisywania aneksów

"Zachęcamy Cię do podpisania aneksu do umowy kredytowej. W ten sposób będziesz mógł bez zakłóceń kontynuować z nami umowę kredytową i nie martwić się o to, co się stanie się, kiedy WIBOR przestanie być opracowywany i publikowany lub utraci reprezentatywność" - czytamy w komunikacie Banku Pocztowego.

Jak wyjaśniono, banki na podstawie wskaźników referencyjnych wyznaczają oprocentowanie kredytów, lokat, produktów strukturyzowanych, papierów dłużnych, a także innych instrumentów finansowych. Dzięki wskaźnikom referencyjnych strony umów są w stanie określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Bank Pocztowy nie określił daty, do której powinien zostać podpisany aneks. "Aneks, który przygotowaliśmy nie ma określonego terminu, w którym powinien być podpisany. Zachęcamy jednak do podpisania aneksu tak szybko jak to możliwe, by zabezpieczyć Państwa umowę przed skutkami ewentualnego zdarzenia regulacyjnego, które może wystąpić w przyszłości" - wskazano.

Jak podkreślono, aneks muszą podpisać wszystkie osoby, które są stroną umowy. Podpisanie jest bezpłatne.

Co się stanie, jeśli konsument nie podpisze aneksu? "Jeśli nie podpiszą Państwo aneksu na tę chwilę nie wpłynie to na Państwa umowę. Będzie to miało jednak znaczenie, jeśli wystąpi tzw. zdarzenie regulacyjne tj. zaprzestanie opracowywania i publikowania wskaźnika czy też istotna zmiana wskaźnika" - wyjaśnił bank.

Aneks można podpisać w placówkach Banku Pocztowego.

