Kredyty frankowe przed unijnym trybunałem. Bankowcy o możliwym terminie decyzji

czytaj dalej

To jest skutek zaniedbań w odniesieniu do ogrzewnictwa indywidualnego - stwierdziła w TVN24 doktor Aleksandra Gawlikowska-Fyk z think tanku Forum Energii, odnosząc się do informacji o rozpoczęciu sprzedaży węgla brunatnego indywidualnym klientom przez PGE.