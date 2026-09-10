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Z kraju

Kredyty frankowe. TSUE zabrał głos w sprawie rozliczeń

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Ustawa frankowa weszła w życie. Sebastian Napieraj o zmianach w prawie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Prawo Unii Europejskiej co do zasady nie wyklucza rozliczenia wzajemnych należności banku i konsumenta po unieważnieniu umowy frankowej - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Odpowiedział on na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące sposobu rozliczania nieważnych umów frankowych.

Trybunał uznał, że prawo UE nie nakazuje stosowania jednego konkretnego modelu. Nie wymaga ani oddzielnego rozpatrywania roszczeń banku i klienta, ani ich wzajemnego potrącenia.

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Na czym polega teoria salda

Oznacza to, że sąd może zastosować tzw. teorię salda, jeśli pozwala na to polskie prawo.

W tym modelu sąd porównuje kwotę wypłaconą kredytobiorcy przez bank z sumą wpłat dokonanych przez klienta. Następnie zasądza jedynie różnicę.

Jeżeli bank wypłacił klientowi 300 tys. zł kredytu, a kredytobiorca wpłacił łącznie 350 tys. zł, sąd może zasądzić na jego rzecz 50 tys. zł.

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Frankowicz zachowuje prawo do odsetek

TSUE zastrzegł, że taki sposób rozliczenia nie może pogarszać sytuacji frankowicza ani zniechęcać go do dochodzenia swoich praw.

Konsument zachowuje między innymi prawo do odsetek za opóźnienie od kwoty wpłaconej ponad kapitał otrzymany od banku. Także zasady dotyczące kosztów procesu nie mogą sprawić, że dochodzenie roszczeń stanie się dla niego nieopłacalne.

Sąd musi uwzględnić wolę konsumenta

Trybunał podkreślił również, że sąd nie może rozliczyć stron z pominięciem stanowiska konsumenta.

Jeżeli zamierza unieważnić umowę i z urzędu potrącić wzajemne należności, musi najpierw poinformować kredytobiorcę o konsekwencjach takiej decyzji. Jeśli konsument zna te skutki i nie sprzeciwi się unieważnieniu umowy, sąd może dokonać potrącenia.

>>> Koniec wadliwych aneksów? Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Spłaty kredytu w różnych walutach

Osobną kwestią pozostaje sytuacja, w której bank wypłacał kredyt, a klient dokonywał spłat w różnych walutach.

W takim przypadku sąd krajowy będzie musiał ustalić, czy polskie prawo pozwala na całościowe rozliczenie wzajemnych należności.

Stanowisko PKO BP

Zdaniem PKO Banku Polskiego czwartkowy wyrok powinien zakończyć dyskusję o tym, czy konsument musi oddać kapitał. "Trybunał - tak samo jak w wyrokach z 23 kwietnia br. - wskazuje, że rozliczenie powinno zakładać zwrot tego kapitału. Nowością wynikającą z tego wyroku jest wyraźne wskazanie, że zasądzenie odsetek wyłącznie od nadwyżki nie narusza praw konsumenta. Jeśli spłaty konsumenta były niższe niż otrzymany kapitał - konsumentowi nie należą się odsetki" - zauważył bank.

W ocenie banku dla klientów oznacza to prostszy sposób rozliczenia nieważnej umowy i ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem dwóch niezależnych postępowań, a dla sądów - uproszczenie prowadzonych spraw. "Wyrok powinien również zwiększyć przewidywalność i ujednolicić praktykę sądów w tego typu sprawach" - uważa PKO BP.

Cytowana w komunikacie banku radczyni prawna Anna Cudna-Wagner z kancelarii CMS Cameron McKenna, która razem z kancelarią Romanowski i Wspólnicy reprezentuje PKO Bank Polski przed TSUE oceniła, że to rozstrzygnięcie ogranicza najważniejsze ryzyka związane z rozliczaniem nieważnych umów. "Szczególnie ważne jest to, że rozliczenie uwzględnia świadczenia obu stron i pozwala na uczciwe, proporcjonalne rozliczenie wzajemnych zobowiązań. To rozwiązanie, które zwiększa przewidywalność zarówno dla banków, jak i klientów" - stwierdziła.

Źródło: PAP
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Tagi:
PolskapieniądzeFrankowiczekredyt frankowy
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