Największy polski bank zawarł "pierwszą pilotażową ugodę" z frankowiczami

Propozycja KNF

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom w grudniu 2020 roku, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.