"Nieoczekiwany efekt decyzji RPP". Przyspieszają prace nad zmianami w sprawie ksiąg wieczystych

Ministerstwo Sprawiedliwości skróciło czas konsultacji projektu zakładającego zmiany w przepisach dotyczących ksiąg wieczystych. Wynika to przede wszystkim z faktu podwyższenia stóp procentowych - wyjaśnił wiceszef MS Marcin Warchoł. Projekt ustawy zakłada zwolnienie kredytobiorcy z dodatkowych opłat na rzecz banku w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy 18 marca br. zostały skierowane do konsultacji publicznych. Resort wskazywał, że czeka na ewentualne uwagi do projektu w terminie 30 dni.

W piśmie datowanym na 7 kwietnia br., wiceminister Marcin Warchoł poinformował jednak o skróceniu tego okresu. Informację w tej sprawie zamieścił na Twitterze Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. "Nieoczekiwany efekt wczorajszej decyzji RPP o podwyżce stóp procentowych – skrócone konsultacje społeczne projektu Ministerstwa Sprawiedliwości" - napisał.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceszefa resortu sprawiedliwości konsultacje właśnie się kończą. "W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2022 r., przy którym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe (UD358), uprzejmie informuję, że termin na zgłoszenie ewentualnych uwag został skrócony do dnia 8 kwietnia 2022 r." - napisał Warchoł.

"Skrócenie terminu konsultacji publicznych wynika przede wszystkim z faktu podwyższenia stóp procentowych" - dodał wiceminister.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe o 100 punktów bazowych. To siódma podwyżka z rzędu. Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do poziomu 4,50 proc. To najwyższy poziom od listopada 2012 roku.

Księgi wieczyste - projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma ulżyć nowym kredytobiorcom. Przepisy przewidują bowiem zmiany w przepisach o dokonywaniu wpisów hipotek w księgach wieczystych. Mają one być odpowiedzią na wydłużające się formalności, co wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przez kredytobiorców, którym banki naliczają dodatkowe opłaty do momentu uzyskania wpisu w księdze wieczystej.

"W przypadku, gdy konsument oczekuje na wpis do księgi wieczystej jest zobowiązany do opłacania tak zwanego ubezpieczenia pomostowego, które podnosi oprocentowanie kredytu" - wskazali autorzy projektu w ocenie skutków regulacji.

W wyliczeń przedstawionych przez resort wynika, że "pojedynczy kredytobiorca w zależności od długości oczekiwania na wpis do księgi wieczystej może zaoszczędzić na projektowanych zmianach od ok. 500 zł do ponad 2000 zł". Kwota ponad 2000 zł dotyczy przypadków, w których czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej wynosi 8 miesięcy. Według MS wyliczenia "dotyczące kosztów ubezpieczenia pomostowego pozwalają sądzić, że problem jest istotny dla kredytobiorców".

Dlatego, zgodnie z projektem, w przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej, pobrane z tego tytułu opłaty lub prowizje, po dokonaniu wpisu hipoteki, podlegały zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Nowe przepisy będą dotyczyły umów kredytowych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO:

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes