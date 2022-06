Rządowe rozwiązania budzą kontrowersje. Bankowcy mówią o możliwym "armagedonie"

Wakacje kredytowe w kształcie zaproponowanym przez rząd budzą kontrowersje. Związek Banków Polskich wystosował pisma do premiera Mateusza Morawieckiego i organów Komitetu Stabilności Finansowej, w których przedstawił mocno negatywne skutki dla sektora. Bankowcy mają również zastrzeżenia do reformy wskaźnika WIBOR do końca tego roku.

Wakacje kredytowe

Białek wskazał na potencjalnie bardzo poważne konsekwencje finansowe dla sektora z tytułu wprowadzenia powszechnych wakacji kredytowych oraz na utratę zdolności banków do kredytowania gospodarki. - Szacujemy, że z instrumentu mogłoby skorzystać 80 procent lub więcej kredytobiorców, co będzie oznaczać niespotykane do tej pory pod względem skali obciążenia dla sektora. Mogą one sięgać nawet 30 miliardów złotych (NBP szacuje koszty na 20 miliardów złotych - red.), co w zderzeniu z osłabianiem się funduszy własnych banków i ich znaczącą redukcją w wyniku rosnącej rentowności obligacji rządowych jest prostą drogą do wepchnięcia sektora w bardzo trudną kondycję finansową, a już na pewno do utraty jakiejkolwiek zdolności do finansowania gospodarki w tak trudnym okresie jak obecnie - powiedział wiceprezes ZBP.