Historyczny rekord w hipotekach

Tusk o najmie krótkoterminowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TannySolt/Shutterstock

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Dziennik wskazuje, że rynek finansowania mieszkań wyraźnie przyspieszył. Według Jerzego Ptaszyńskiego, dyrektora działu badań i obsługi rynku nieruchomości w Centrum AMRON, w II kw. banki podpisały 83,6 tys. nowych umów kredytowych o łącznej wartości 39,7 mld zł.

Oznacza to kwartalny wzrost odpowiednio o 14,3 i 18,9 proc. W ujęciu rocznym sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła aż o 50 proc. ilościowo i o 61 proc. pod względem wartości.

Rynek mieszkaniowy ze wzrostami sprzedaży

Wyraźne ożywienie w hipotekach widać na rynku mieszkaniowym. Od stycznia do lipca 2026 r. sprzedaż mieszkań była o 15 proc. wyższa niż nowa podaż. Tymczasem rok wcześniej sytuacja była odwrotna - deweloperzy wprowadzili do oferty o 33 proc. więcej mieszkań, niż sprzedali - pisze "PB".

- Na podstawie danych dostępnych na początku sierpnia można oczekiwać, że drugie półrocze będzie mocniejsze pod względem aktywności sprzedażowej, niż wynikałoby z ostrożnych oczekiwań z początku roku - powiedział gazecie dr Marcin Kietliński, ekspert ds. ekonomicznych w serwisie Otodom.