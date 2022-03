Kredyty walutowe "najistotniejszym źródłem zagrożeń dla stabilności systemu finansowego"

W poniedziałek opublikowano komunikat po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które miało miejsce 25 marca br. W opinii Komitetu "rozstrzygnięcia prowadzące do unieważnienia umowy, a tym bardziej godzące w ekonomiczną logikę rozliczeń między stronami po takim unieważnieniu, nie są proporcjonalne w stosunku do skutków najczęściej kwestionowanych postanowień umownych, zakłócają funkcjonowanie podstawowych mechanizmów rynkowych oraz generują bardzo istotne obciążenia dla sektora bankowego".

Według KSF może to w efekcie "doprowadzić do istotnego osłabienia odporności" sektora bankowego, niosąc negatywne skutki dla deponentów i zdolności banków do dalszego finansowania rozwoju polskiej gospodarki.